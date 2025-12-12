La aerolínea Plus Ultra, investigada por presunto lavado de activos: su vínculo con Venezuela

La compañía aérea española, con vínculos con el país liderado por Nicolás Maduro, se encuentra en el ojo de la tormenta por un supuesto blanqueo en Francia, Suiza y España.

Allanamiento en la sede de la aerolínea Plus Ultra. Foto: EFE

La Policía Nacional española registró la sede de la aerolínea Plus Ultra en el marco de una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La compañía aérea, que mantiene vínculos con Venezuela, recibió en 2021 un rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Aerolínea Plus Ultra. Foto: Gentileza Europa Press

Esos fondos presuntamente blanqueados tanto en Francia y Suiza como en España proceden, de acuerdo a la investigación europea, “de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía” y en concreto, son “fondos públicos de programas C.L.A.P. y ventas de oro del Banco de Venezuela”.

Fue objeto de una investigación judicial que, en su momento, quedó archivada debido a un error procesal relacionado con la prórroga de las pesquisas.

La corrupción salpica a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: EFE

Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones del conglomerado público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lara, y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno español que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Este registro coincide temporalmente con otra operación en la que también estaría implicado otro expresidente de la SEPI por sus supuestos vínculos con una trama de corrupción que ha salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez y ha llevado a prisión a un exministro