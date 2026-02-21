Subtes circulando por las vías del tren en CABA. Foto: En el subte.

Puede que veas un subte pasar por la vía del tren y no estés soñando, especialmente en barrios como Devoto, Villa Lynch, Paternal o Villa Crespo, entre muchos otros, por los que circula la línea Urquiza. Esto tiene una explicación de fondo, más allá de parecer una ilusión óptica.

Hasta hace algunos años, la operación de la línea Urquiza y la línea de Subte B estaba a cargo de la misma empresa. Luego de casi 25 años, se produjo la separación: cada sistema pasó a manos de compañías diferentes.

La separación entre el Urquiza y la línea B de subte

Durante la década del 90, el subte y la línea Urquiza fueron concesionados juntos en lo que se llamó el “Grupo de Servicios 3”, principalmente por la compatibilidad técnica y la conexión física existente entre la línea B y esta línea ferroviaria. Pero en 2018, se produjo la separación.

Este hecho trajo algunas complicaciones, ya que durante largo tiempo el subte hizo uso de las instalaciones de la línea de superficie como si se tratara de una especie de apéndice de la red subterránea. Las instalaciones para mantenimiento, repuestos y hasta coches enteros estaban localizados en los talleres del Urquiza.

En la práctica, esto significaba que los trenes del subte, como los Mitsubishi y los CAF 5000, podían desplazarse por la vía de la línea Urquiza para llegar a los talleres de Villa Lynch y Rubén Darío, donde se realizaba su mantenimiento y alistamiento. Incluso los trenes más recientes, los CAF 6000 incorporados a partir de 2015, también podían usar esta conexión.

Aunque con la nueva concesión esta situación cambió, algunas tareas de mantenimiento continuaron realizándose obligatoriamente en la línea Urquiza. Por eso, en algunas noches, los vecinos que viven cerca de la vía pueden llegar a ver circular algún tren del subte por los andenes.

Federico Lacroze y la conexión histórica entre la línea B y el Urquiza

Además, el tren Urquiza y la línea B de subte se conectan e intercambian pasajeros en la estación Federico Lacroze, ubicada en el barrio de Chacarita. Esta estación funciona como el punto terminal del tren y es una estación clave del subte, permitiendo la combinación directa entre ambos servicios.

De esta manera, aunque el subte y la línea Urquiza son sistemas distintos, la compatibilidad física de las vías permitió que las instalaciones del ferrocarril de superficie funcionaran como un soporte logístico indispensable para la operación del Subte B.