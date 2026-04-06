Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

El fuerte aumento del transporte público en abril de 2026 volvió a poner en jaque el bolsillo de millones de argentinos. Con boletos que ya superan los $870 en la provincia de Buenos Aires y valores aún más altos en trayectos largos, cada viaje cuenta. Sin embargo, hay un beneficio clave que muchos todavía no están usando: la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE, que permite pagar 55% menos en colectivos y trenes en todo el país.

Este descuento se encuentra vigente, no requiere trámites presenciales y se puede activar en pocos minutos desde el celular. A pesar de eso, miles de usuarios aún abonan la tarifa completa por desconocimiento o por no haber registrado su tarjeta.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

Qué es la Tarifa Social SUBE y cuánto se ahorra realmente

La Tarifa Social es un subsidio nacional que reduce automáticamente el valor del pasaje en colectivos, trenes y subtes adheridos al sistema SUBE. El descuento es del 55% sobre la tarifa base, lo que significa que:

Un pasaje de $1.000 se paga $450

Un boleto de $870 queda en torno a $390

En viajes diarios, el ahorro mensual puede superar los $20.000

Con las subas aplicadas en abril, este beneficio se convirtió en uno de los más importantes para trabajadores, jubilados y estudiantes.

Quiénes pueden acceder al descuento del 55%

El beneficio está dirigido a personas que reciben prestaciones sociales o se encuentran en situaciones laborales específicas. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados y pensionados

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares registrados

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de Asignación por Embarazo

Estudiantes con becas Progresar

Monotributistas sociales

Personas que cobran el Seguro por Desempleo

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Veteranos de la Guerra de Malvinas

En la mayoría de los casos, el cruce de datos se realiza de manera automática a través de ANSES.

Las líneas que cambian su recorrido Foto: redes

Cómo activar la Tarifa Social SUBE paso a paso

El trámite es 100% digital, gratuito y no lleva más de 10 minutos:

Generar el PIN SUBEIngresar a Mi ANSES → “Programas y beneficios” → Crear PIN SUBE. Registrar la tarjetaCon ese PIN, asociar la tarjeta SUBE desde la web oficial o la app SUBE. Activar el descuentoApoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) o validar desde un celular Android con NFC.

Una vez completados estos pasos, el descuento se aplica de forma automática en cada viaje.

¿Hay que renovar la Tarifa Social?

No. Uno de los puntos más importantes es que la Tarifa Social no vence. El descuento se mantiene activo mientras la persona conserve la condición que le da derecho al beneficio. No es necesario renovarlo mes a mes ni realizar trámites adicionales.

Beneficio extra: proteger el saldo SUBE

Registrar la tarjeta no solo habilita la Tarifa Social. También permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo, algo clave para quienes cargan importes elevados.

Tarifas actuales y por qué conviene activarlo ya

Con los aumentos de abril de 2026, el boleto mínimo en el AMBA ya se acerca a los $900 y supera los $1.100 en recorridos largos. En este escenario, no activar la Tarifa Social implica pagar más del doble por mes en transporte.

Si usás transporte público todos los días y cumplís con los requisitos, la Tarifa Social SUBE es uno de los descuentos más importantes que podés activar hoy mismo. El trámite es rápido, digital y el ahorro es inmediato.