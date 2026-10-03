Oración a la Virgen de Luján para pedir protección durante la peregrinación y renovar la esperanza

Peregrinación a Luján. Foto: NA.

Miles de personas vuelven a caminar hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján para participar de una de las expresiones de fe más importantes de la Argentina. Durante el recorrido, la oración se convierte en una compañía para quienes avanzan con una promesa, un agradecimiento o un pedido especial.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realiza entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026. La salida oficial de la Imagen Peregrina está prevista para las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. Desde allí, los participantes recorrerán aproximadamente 60 kilómetros hasta llegar al santuario mariano.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la convocatoria de este año propone vivir la caminata como una experiencia de unidad, solidaridad y encuentro. Aunque muchas personas realizan el trayecto completo, también es posible incorporarse en diferentes puntos del camino y adaptar la distancia a las posibilidades físicas de cada peregrino.

Oración a la Virgen de Luján para rezar durante la peregrinación

No existe un único momento para elevar una plegaria. Algunos fieles prefieren rezar al iniciar la marcha, mientras que otros lo hacen cuando aparece el cansancio, durante una pausa o al divisar por primera vez las torres de la Basílica.

Miles de fieles recorrerán cerca de 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica de Luján. Foto: NA

Esta es una oración original a la Virgen de Luján para pedir protección, fortaleza y acompañamiento:

Virgen de Luján, Madre cercana y protectora,recibí cada intención que llevo en mi corazón.Acompañá mis pasos durante este caminoy ayudame a avanzar con serenidad y confianza.

Cuando llegue el cansancio, renová mis fuerzas.Cuando aparezca la incertidumbre, regalame esperanza.Cuando alguien necesite ayuda, enseñame a detenerme,a extender la mano y a caminar junto a los demás.

Protegé a mi familia, a mis amigosy a todas las personas por las que hoy peregrino.Cuidá también a quienes atraviesan momentos difíciles,a quienes están solos, enfermos o preocupados.

Madre de Luján, guardá a cada peregrino bajo tu manto.Que nuestros pasos sean una expresión de fe,que nuestras palabras transmitan consueloy que nuestra llegada renueve el deseo de construir fraternidad.

Acompañanos durante todo el recorridoy permitinos regresar a nuestros hogarescon el corazón agradecido y lleno de paz. Amén.

Una plegaria breve para los momentos de cansancio

A lo largo de una caminata tan extensa pueden aparecer molestias, agotamiento o desánimo. En esos momentos, una oración corta y fácil de recordar puede ayudar a recuperar la calma y concentrarse nuevamente en la intención que motivó la peregrinación.

Virgen de Luján, sostené mis pasos,dame fortaleza para continuary enseñame a caminar con paciencia.Cuidá a quienes avanzan a mi ladoy llevanos con bien hasta tu casa. Amén.

La oración breve puede repetirse en silencio, en grupo o acompañada por el rezo del rosario. Lo importante no es pronunciar una fórmula perfecta, sino expresar con sinceridad aquello que cada persona lleva en su interior.

Oración para agradecer al llegar a la Basílica de Luján

La llegada al santuario representa uno de los momentos más emotivos de la experiencia. Después de varias horas de esfuerzo, muchos peregrinos se detienen frente a la Basílica para agradecer, recordar a sus seres queridos o cumplir una promesa.

Madre de Luján, gracias por acompañarmeen cada momento de esta peregrinación.Gracias por las personas que encontré en el camino,por la ayuda recibida y por la fuerza para llegar.

Te entrego mis alegrías, mis preocupacionesy las intenciones que traje hasta tu casa.Ayudame a conservar la esperanzay a llevar lo aprendido a mi vida cotidiana.

Que esta llegada no sea el final del camino,sino el comienzo de una nueva manera de mirar,de escuchar y de acompañar a los demás. Amén.

Cómo convertir la caminata en un momento de reflexión

La peregrinación no se reduce únicamente al esfuerzo físico. Cada etapa puede transformarse en una oportunidad para agradecer, pedir perdón, recordar a una persona querida o pensar en una decisión importante. También es posible dedicar diferentes tramos a intenciones concretas, como la salud de un familiar, la paz, el trabajo o la unión de una comunidad.

La Peregrinación Juvenil a Luján 2026 se prepara para vivir una edición cargada de emoción Foto: Instagram @laperelujan

Caminar en grupo ofrece, además, la posibilidad de prestar atención a las necesidades de los demás. Compartir agua, acompañar a una persona cansada o esperar a quien avanza más despacio son gestos que reflejan el sentido fraterno de la convocatoria de 2026. La organización dispuso puestos gratuitos de hidratación, asistencia sanitaria y apoyo para acompañar a los participantes durante el trayecto.

A qué hora será la misa central de la Peregrinación a Luján 2026

La llegada de los caminantes se producirá de forma escalonada durante la madrugada y la mañana del domingo 4 de octubre. Habrá celebraciones religiosas a la 1, 2.30, 4 y 5.30, mientras que la misa central comenzará a las 7, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y reunirá a los peregrinos que completen el recorrido junto con quienes se acerquen directamente al santuario. Será el momento culminante de una nueva edición marcada por la oración, el encuentro y la esperanza.