Cómo volver de Luján después de la Peregración Juvenil 2026: todos los horarios de los trenes y alternativas de regreso

Peregrinación a Luján Foto: Web Santuaria de Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realiza el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. El recorrido comienza en el Santuario de San Cayetano de Liniers y se extiende durante aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para facilitar el traslado de los fieles, habrá un esquema especial en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento, además de una formación extraordinaria durante la madrugada.

Cómo volver en tren desde Luján

La principal alternativa será tomar el Tren Sarmiento desde Luján hasta Moreno. Una vez allí, los pasajeros podrán combinar con el servicio eléctrico para continuar hacia diferentes localidades del oeste bonaerense o acercarse a la Ciudad de Buenos Aires.

El domingo 4 de octubre, los servicios especiales desde Luján hacia Moreno saldrán en los siguientes horarios:

00:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Peregrinación a Luján

Los trenes tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias. Debido a la gran cantidad de pasajeros prevista, se recomienda no esperar al último servicio, llegar con anticipación y tener la tarjeta SUBE cargada.

Además, el domingo a las 2:30 partirá desde Moreno hacia Liniers un tren eléctrico especial, con paradas en todas las estaciones. Será una opción útil para quienes necesiten continuar hacia Morón, Haedo, Ramos Mejía o Liniers.

Los horarios podrían sufrir modificaciones operativas. Por eso, antes de dirigirse a la estación, será importante consultar los canales oficiales y seguir las indicaciones del personal ferroviario.

Qué otras opciones hay para regresar

Otra posibilidad será acercarse a la Terminal de Ómnibus de Luján. La línea 57 cuenta con servicios que conectan la ciudad con Moreno y otros puntos del área metropolitana.

Sin embargo, no todos los ramales realizan las mismas paradas y las frecuencias podrían verse afectadas por los cortes de tránsito y la elevada demanda. Antes de subir, es recomendable preguntar por el destino final y confirmar si el servicio permite realizar la combinación necesaria.

Peregrinación a Luján, NA

Quienes viajen con parroquias, instituciones o grupos que hayan contratado micros deberán acordar previamente un horario y un punto de encuentro. Las inmediaciones de la Basílica y la Plaza Belgrano podrían tener restricciones de circulación.

Consejos para regresar de manera segura

Después de caminar durante más de 14 horas, el cansancio puede afectar la concentración. Antes de emprender el regreso se aconseja:

Descansar e hidratarse antes de subir al transporte.

Permanecer cerca del grupo y fijar un punto de encuentro.

Mantener el celular con batería y llevar un cargador portátil.

Tener la SUBE cargada con anticipación .

Conservar agua y algún alimento para la espera.

Cambiarse las medias y utilizar ropa seca.

No conducir si existe agotamiento o sueño.

Solicitar asistencia ante mareos, dolor intenso o desorientación.

Cuándo será la misa central

La misa central se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante la madrugada también habrá ceremonias a la 1, 2:30, 4 y 5:30.

Quienes decidan regresar inmediatamente después de la celebración principal deberán contemplar que esa franja concentrará una importante demanda de transporte. Esperar el siguiente servicio en un lugar seguro puede ser más conveniente que correr hacia la estación.

Una tradición que comenzó en 1975

La primera Peregrinación Juvenil a Luján tuvo lugar el 25 de octubre de 1975, en un contexto marcado por la crisis política y social. Cerca de 30.000 jóvenes partieron desde Liniers y caminaron hasta la Basílica.

La convocatoria se difundió de boca en boca, mediante parroquias, colegios y grupos juveniles. Sin celulares ni aplicaciones, los voluntarios se comunicaban con megáfonos y equipos de radio.

El regreso también representó un desafío: los trenes y colectivos debieron sumar servicios para trasladar a los peregrinos. Más de medio siglo después, volver a casa continúa siendo la última parte de una experiencia construida con fe, esfuerzo, promesas y esperanza.