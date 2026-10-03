comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo volver de Luján después de la Peregración Juvenil 2026: todos los horarios de los trenes y alternativas de regreso

Miles de personas llegarán a la Basílica después de recorrer 60 kilómetros. Los servicios especiales del Tren Sarmiento, las alternativas en colectivo y los consejos para organizar un regreso seguro.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Peregrinación a Luján
Peregrinación a Luján Foto: Web Santuaria de Luján
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realiza el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. El recorrido comienza en el Santuario de San Cayetano de Liniers y se extiende durante aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Para facilitar el traslado de los fieles, habrá un esquema especial en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento, además de una formación extraordinaria durante la madrugada.

Cómo volver en tren desde Luján

La principal alternativa será tomar el Tren Sarmiento desde Luján hasta Moreno. Una vez allí, los pasajeros podrán combinar con el servicio eléctrico para continuar hacia diferentes localidades del oeste bonaerense o acercarse a la Ciudad de Buenos Aires.

El domingo 4 de octubre, los servicios especiales desde Luján hacia Moreno saldrán en los siguientes horarios:

Contenido Recomendado

Peregrinación a Luján 2026:cuándo es la misa central, todos los horarios y la historia de una tradición centenaria

Peregrinación a Luján 2026: cuándo es la misa central, todos los horarios y la historia de una tradición centenaria

Oración a la Virgen de Luján para pedir protección durante la peregrinación y renovar la esperanza

Oración a la Virgen de Luján para pedir protección durante la peregrinación y renovar la esperanza

00:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Peregrinación a Luján
Peregrinación a Luján

Los trenes tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias. Debido a la gran cantidad de pasajeros prevista, se recomienda no esperar al último servicio, llegar con anticipación y tener la tarjeta SUBE cargada.

Además, el domingo a las 2:30 partirá desde Moreno hacia Liniers un tren eléctrico especial, con paradas en todas las estaciones. Será una opción útil para quienes necesiten continuar hacia Morón, Haedo, Ramos Mejía o Liniers.

Los horarios podrían sufrir modificaciones operativas. Por eso, antes de dirigirse a la estación, será importante consultar los canales oficiales y seguir las indicaciones del personal ferroviario.

Qué otras opciones hay para regresar

Otra posibilidad será acercarse a la Terminal de Ómnibus de Luján. La línea 57 cuenta con servicios que conectan la ciudad con Moreno y otros puntos del área metropolitana.

Sin embargo, no todos los ramales realizan las mismas paradas y las frecuencias podrían verse afectadas por los cortes de tránsito y la elevada demanda. Antes de subir, es recomendable preguntar por el destino final y confirmar si el servicio permite realizar la combinación necesaria.

Peregrinación a Luján, NA
Peregrinación a Luján, NA

Quienes viajen con parroquias, instituciones o grupos que hayan contratado micros deberán acordar previamente un horario y un punto de encuentro. Las inmediaciones de la Basílica y la Plaza Belgrano podrían tener restricciones de circulación.

Consejos para regresar de manera segura

Después de caminar durante más de 14 horas, el cansancio puede afectar la concentración. Antes de emprender el regreso se aconseja:

  • Descansar e hidratarse antes de subir al transporte.
  • Permanecer cerca del grupo y fijar un punto de encuentro.
  • Mantener el celular con batería y llevar un cargador portátil.
  • Tener la SUBE cargada con anticipación.
  • Conservar agua y algún alimento para la espera.
  • Cambiarse las medias y utilizar ropa seca.
  • No conducir si existe agotamiento o sueño.
  • Solicitar asistencia ante mareos, dolor intenso o desorientación.

Cuándo será la misa central

La misa central se celebrará el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante la madrugada también habrá ceremonias a la 1, 2:30, 4 y 5:30.

Quienes decidan regresar inmediatamente después de la celebración principal deberán contemplar que esa franja concentrará una importante demanda de transporte. Esperar el siguiente servicio en un lugar seguro puede ser más conveniente que correr hacia la estación.

Una tradición que comenzó en 1975

La primera Peregrinación Juvenil a Luján tuvo lugar el 25 de octubre de 1975, en un contexto marcado por la crisis política y social. Cerca de 30.000 jóvenes partieron desde Liniers y caminaron hasta la Basílica.

La convocatoria se difundió de boca en boca, mediante parroquias, colegios y grupos juveniles. Sin celulares ni aplicaciones, los voluntarios se comunicaban con megáfonos y equipos de radio.

El regreso también representó un desafío: los trenes y colectivos debieron sumar servicios para trasladar a los peregrinos. Más de medio siglo después, volver a casa continúa siendo la última parte de una experiencia construida con fe, esfuerzo, promesas y esperanza.

LujánPeregrinaciónVírgen de Luján
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Línea F:cuándo empiezan las obras del nuevo subte que unirá Barracas y Palermo y cambiará la manera de viajar en transporte público

    Línea F: cuándo empiezan las obras del nuevo subte que unirá Barracas y Palermo y cambiará la manera de viajar en transporte público

  2. Guía completa de la Peregrinación a Luján:fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

    Guía completa de la Peregrinación a Luján: fechas, mapa del recorrido y recomendaciones para la caminata previa a la visita del Papa León XIV

  3. Entrenadora de tenis lesbiana obligaba a su alumna a tener sexo

  4. Video viral:el imperdible concierto en violín bajo una aurora boreal

    Video viral: el imperdible concierto en violín bajo una aurora boreal

  5. Telecentro WiFi Prepago, la alternativa para ahorrar en datos y en pesos

    Telecentro WiFi Prepago, la alternativa para ahorrar en datos y en pesos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Coloquio de IDEA: empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Fernando Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años

Karina Milei encabezó una ronda de negocios en Francia para ampliar el mercado exportador de langostinos y vieiras

Economía

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

Cuentas de argentinos en Estados Unidos: qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Quiebre de Pandanés:qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

DNU 70/2023 del Gobierno:qué puede pasar si Diputados lo rechaza y qué leyes volverían a regir

Política

Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia:el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia: el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Revés para Pedro Sánchez en España:el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda y el Gobierno evalúa adelantar las elecciones