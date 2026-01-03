Entre un subsuelo histórico y el fantasma de Gardel: el bar notable que atesora los secretos de Buenos Aires en pleno Microcentro

Uno de los tantos lugares clásicos e imperdibles de la capital, sus paredes gritan tango, el swing del jazz y la energía del rock que en simultáneo marcan el pulso de San Nicolás.

El bar que guarda anécdotas de Buenos Aires Foto: Instagram @bareslosnotables

En pleno corazón de Buenos Aires yace un bar con alma y memoria que resiste el paso del tiempo. Hablamos de El Celta, un verdadero museo viviente que atesora anécdotas y celebra las costumbres porteñas como ningún otro.

Uno de los tantos Bar notable de la CABA, sus paredes gritan tango, el swing del jazz y la energía del rock que a la vez marcan el pulso de San Nicolás. Además, también tiene el honor de ser Sitio de Interés Cultural por la Legislatura Porteña. ¿Qué lo vincula con Carlos Gardel?

Bar Notable de San Nicolás Foto: Instagram @bareslosnotables

El Celta

Fundado por el asturiano Claudio Fernández en la esquina de Sarmiento y Rodríguez Peña, lo que comenzó como una modesta incursión gastronómica se transformó en todo un emblema cultura. Para los años 50, este espacio se reinventó como confitería-bar hasta que en 1998 se inauguró su famoso subsuelo, destinado a eventos culturales que lo posicionaron como un referente del Café Concert.

El bar abrió sus puertas en 1941 y se volvió rápidamente el lugar preferido del actor Osvaldo Miranda, auténtica leyenda del cine, televisión y teatro argentino. Los vecinos no olvidan las visitas del hombre, quien desde una mesa revelaba anécdotas del mismísimo Carlos Gardel, a quien describía como “el vecino de acá a la vuelta”, señala el libro “Bares Notables de Buenos Aires”.

Celta Bar Foto: Instagram @comeryturistearpor

En marzo de 2012, hace nada más que un par de años, reabrió, ahora convertido en primo hermano de los cafés que integran el Grupo Los Notables por: El Federal, Margot, Bar de Cao, La Poesía y la flamante joya. La operación de rescate del mobiliario original resultó de maravillas y hoy el Bar Celta luce como cuando lo atendiera su asturiano fundador.

Hoy, esa tradición continúa con el Celta Concert, que ofrece conciertos destacados cada fin de semana. Las paredes del bar están decoradas con retratos de músicos célebres, antiguos paquetes de jabones y yerba, chapas publicitarias de los años 50, cajones de reparto y frascos con conservas, elementos que contribuyen a la singular identidad del lugar.

Un subsuelo histórico

El subsuelo del icónico local fue el epicentro de las noches más hermosas de Buenos Aires, con presentaciones de poesía, teatro y música en vivo. Pasaron artistas de renombre como Javier Malosetti, Luis Salinas y Miguel Botafogo que el paso del tiempo no puede borrar.

El Bar Celta tiene entrada por la ochava con puertas doble hoja, más otras dos sobre cada calle lateral, mesas y sillas de madera, ventanas guillotina, piso de pinotea y, dicen, el mejor responsable de cafés en Buenos Aires, Osvaldo.

Al cruzar las puertas, el ambiente que de la Buenos Aires bohemia y nostálgica se respira en cada rincón. Chapas publicitarias vintage de los años 50, retratos de músicos notables, antiguos paquetes de yerba y jabones, frascos de conserva y cajones de reparto decoran sus paredes.

Un clásico de CABA Foto: Instagram @bareslosnotables

Ubicación y horario de atención de El Celta

El Celta puede ser visitado en cualquier horario del día. Por la mañana el sol abriga sus mesas. Pero, son reconocidos sus platos y picadas.