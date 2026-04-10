Pizzerías donde las empanadas son la estrella

Cuando se piensa en pizzerías históricas de Buenos Aires, la postal suele repetirse: porciones generosas, muzzarella chorreando y fainá al plato. Sin embargo, quienes conocen el pulso real de la gastronomía porteña saben que, en muchas de estas esquinas míticas, la empanada es la verdadera estrella. Con recetas que no se modificaron en décadas y una identidad marcada por el barrio, estas pizzerías convirtieron a la empanada en un símbolo silencioso de la cocina porteña.

En este recorrido por la historia viva de la Ciudad, cinco locales destacan por su tradición, su entorno y su capacidad de emocionar en cada bocado: Pin Pun, San Carlos, Banchero, El Fortín y Casa Burgio.

Pin Pun: empanadas legendarias en la Avenida Corrientes

Las mejores empanadas de Almagro Foto: Instagram @pinpuncorrientes

Pin Pun es una de esas pizzerías que parecen detenidas en el tiempo. Fundada en 1927, se mantiene como un clásico absoluto del corredor gastronómico de Almagro. Aunque muchos llegan por su pizza al molde, los habitués coinciden en que las empanadas fritas de carne son uno de sus mayores tesoros.

Jugosas, bien condimentadas y servidas al paso, forman parte del ritual cotidiano de mozos, artistas y vecinos. Pin Pun no necesita reinventarse: su fórmula sigue funcionando como hace casi un siglo.

Dirección: Avenida Corrientes 3954, barrio de Almagro, CABA

San Carlos: una empanada con historia familiar en Caballito

Empanadas de San Carlos Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

San Carlos es una institución de Caballito y una parada obligada para quienes buscan cocina clásica porteña. Con una carta extensa, la empanada mantiene su lugar privilegiado, especialmente la de carne suave y jamón y queso, que suele llegar como bienvenida a la mesa.

La clave está en su constancia: misma receta, mismo sabor y un público fiel que atraviesa generaciones. Comer una empanada en San Carlos es revivir la Buenos Aires de los grandes cafés y las charlas eternas.

Dirección: Avenida Rivadavia 4548, barrio de Caballito, CABA

Banchero: La Boca y la empanada con identidad genovesa

Banchero, un clásico que nació en La Boca Foto: Instagram @pizzeriabanchero

Hablar de Banchero es hablar de historia. Fundada en 1932 en el corazón de La Boca, esta pizzería emblemática es conocida mundialmente por la fugazza con queso, pero sus empanadas no se quedan atrás.

Con rellenos abundantes y una masa firme, acompañan a la perfección una experiencia cargada de identidad cultural. En Banchero, la empanada también cuenta la historia de la inmigración italiana y del barrio más pasional de Buenos Aires.

Dirección: Avenida Almirante Brown 1220 (esq. Suárez), barrio de La Boca, CABA

El Fortín: empanadas de barrio en Villa Luro

El clásico del oeste Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

En Monte Castro, El Fortín es una referencia cotidiana para quienes crecieron comiendo pizza y empanadas sin vueltas. Con un estilo bien de pizzería tradicional, sus empanadas se destacan por la carne generosa y el sabor casero, sin concesiones a las modas gastronómicas.

El Fortín es de esos lugares donde nada se explica: se entra, se pide y se disfruta. La empanada cumple su rol con honestidad y carácter.

Dirección: Álvarez Jonte 5299, barrio de Monte Castro, CABA

Pizzería Burgio: una empanada intensa en el corazón de Belgrano

Una parada obligada en Belgrano Foto: Instagram @burgiopizzeria

Burgio es un emblema del barrio de Belgrano y una pizzería que supo atravesar el tiempo sin perder esencia. Famosa por su fugazzeta, también destaca por sus empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, intensas y bien especiadas.

El ambiente de bodegón, el horno a la vista y la receta intacta convierten cada visita en una experiencia auténtica de la gastronomía porteña.

Dirección: Avenida Cabildo 2477, barrio de Belgrano, CABA

La empanada como patrimonio gastronómico

Estas pizzerías históricas demuestran que la empanada no es un actor secundario. En cada una de estas direcciones hay memoria, oficio y una identidad que se transmite de generación en generación.

En una ciudad donde todo cambia rápido, estas empanadas siguen iguales, y eso las convierte en un verdadero patrimonio cultural de Buenos Aires.