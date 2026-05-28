Recordada como la “Maestra de la Patria” Foto: Wikipedia

Hay fechas que no se celebran solo con aplausos, dibujos y canciones: se celebran porque explican quiénes somos. Cada 28 de mayo, Argentina se detiene un instante para reconocer a esas “seños” que enseñan a atarse los cordones, a compartir, a nombrar emociones y a descubrir el mundo jugando: es el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Y el motivo tiene nombre y apellido: Rosario Vera Peñaloza, la “Maestra de la Patria”.

Pero la efeméride no es solo un homenaje: es una puerta a un capítulo clave de nuestra historia educativa. Porque antes de que el nivel inicial fuera entendido como derecho y no como privilegio, hubo una mujer que se animó a discutir las ideas de su época y a defender que la infancia merecía escuela, método y ternura a la vez.

¿Por qué se celebra el 28 de mayo?

El 28 de mayo se conmemora porque ese día, en 1950, murió Rosario Vera Peñaloza. Con el tiempo, docentes y espacios de formación tomaron la fecha como símbolo hasta que quedó institucionalizada: en 1971, durante una jornada de educadores de nivel preescolar realizada en Santa Fe, se decidió fijar el aniversario de su fallecimiento como el “Día de los Jardines” y el “Día de la Maestra Jardinera”.

La historia de Rosario Vera Peñaloza y su legado en la educación inicia Foto: Wikipedia

Décadas después, la conmemoración recibió respaldo legal: distintas reseñas oficiales y educativas señalan que la Ley 27.059 (2014) estableció el 28 de mayo como día vinculado al docente de nivel inicial, reforzando el alcance nacional de la fecha.

¿Quién fue Rosario Vera Peñaloza, la “Maestra de la Patria”?

Rosario nació en Atiles, La Rioja, en 1873 (las fuentes la ubican en 1873; algunas biografías discuten el año exacto). Quedó huérfana siendo niña y se formó en un contexto donde la educación argentina todavía estaba en construcción y en disputa. Estudió primero en San Juan y luego ingresó a la Escuela Normal de La Rioja, fundada y dirigida por maestras estadounidenses del proyecto sarmientino; más tarde amplió su formación en la Escuela Normal de Paraná, donde tuvo como mentora a Sara Chamberlain de Eccleston, figura clave del jardín de infantes en el país.

Su biografía es, también, una radiografía de época: Rosario no solo enseñaba, sino que defendía la profesionalización docente y el lugar de la mujer en el trabajo remunerado, en una sociedad que todavía prefería ver a la maestra como “segunda madre” antes que como especialista. Para ella, educar era construir ciudadanía desde la primera infancia.

El primer jardín de infantes: la decisión que desafió prejuicios

A fines del siglo XIX, la idea dominante sostenía que la primera educación debía quedarse en el hogar. Rosario empujó el límite: en La Rioja, impulsó un jardín de infantes anexo a una escuela normal, enfrentando críticas y resistencias. Una crónica histórica detalla que el 16 de marzo de 1898 fue nombrada directora del primer jardín de infantes riojano y que el espacio comenzó a funcionar incluso en condiciones precarias, como anexo de la Escuela Normal.

La efeméride homenajea a Rosario Vera Peñaloza Foto: Wikipedia

Otras reconstrucciones ubican la consolidación institucional del proyecto en 1900, cuando se formaliza el jardín anexo a la Escuela Normal de La Rioja y se vuelve modelo para replicar en otras provincias. Lejos de contradecirse, estas dos fechas suelen leerse como etapas de un mismo proceso: puesta en marcha y formalización/expansión del nivel inicial.

Y el corazón pedagógico de ese movimiento tenía una convicción: el niño aprende haciendo. Rosario tomó ideas que venían de la tradición de Froebel (el creador del “kindergarten”) y dialogó con corrientes como Montessori, pero siempre con una huella propia: identidad nacional, juego, exploración y lenguaje como ejes. “El juego es la vida del niño”, se la cita en textos institucionales.

Una carrera federal: escuelas, inspectorías y una misión de país

Rosario no se quedó quieta. Ejerció cargos en La Rioja, Córdoba y Buenos Aires; dirigió instituciones, formó docentes, dictó cursos por todo el país y promovió nuevas técnicas para la enseñanza popular. Entre 1912 y 1917, por ejemplo, estuvo al frente de la Escuela Normal N.° 1 en la Ciudad de Buenos Aires, y su figura se volvió sinónimo de exigencia pedagógica y creatividad.

También fue parte de debates y tensiones políticas: algunas reseñas cuentan que sufrió cesantías y resistencias, pero siguió impulsando una idea persistente: la escuela debía adaptarse a la infancia, no al revés. Esa mirada era disruptiva para su tiempo.

El legado menos contado: el museo que quiso meter el país adentro del aula

Si hay un dato histórico que explica su obsesión por enseñar “con cosas”, es el Museo Argentino para la Escuela Primaria, creado en 1931 en el ámbito del Instituto Félix Bernasconi. Rosario lo pensó como un dispositivo pedagógico: materiales didácticos, colecciones, recursos regionales y un enfoque con eje en la geografía para enlazar naturaleza, historia y cultura.

Por qué el 28 de mayo se celebra el Día de la Maestra Jardinera Foto: Wikipedia

Desde una mirada actual, su apuesta fue brillante: que el aula no fuera un lugar aislado, sino un mapa vivo del país. El sitio del Gobierno porteño remarca su trabajo en el Bernasconi y su concepción de nación con raíces populares y atención a tradiciones criollas y pueblos originarios.

Mini línea de tiempo de Rosario Vera Peñaloza

1873 : nace en Atiles, La Rioja.

1884–1897 : se forma en escuelas normales; se especializa en kindergarten en Paraná.

1898 / 1900 : pone en marcha y/o formaliza el jardín anexo en La Rioja, considerado pionero en el país.

1912–1917 : dirige una escuela normal emblemática en Buenos Aires.

1931 : impulsa el Museo Argentino para la Escuela Primaria (Bernasconi).

1950: fallece el 28 de mayo.

Por qué su legado importa hoy y por qué el jardín no es “guardería”

Rosario defendía que el nivel inicial debía dejar de ser “para unos pocos” y transformarse en un espacio garantizado por el Estado, con condiciones adecuadas para crear y recrear cultura. Esa frase, que suena moderna, está en el corazón de por qué hoy hablamos de derechos de la infancia y de educación inicial como unidad pedagógica.

Y hay algo más: el jardín es el primer lugar donde la escuela se vuelve experiencia emocional. No se trata solo de letras y números: se trata de aprender a estar con otros, a confiar, a imaginar. Por eso el 28 de mayo no es un saludo protocolar: es una forma de decir que la educación empieza cuando alguien se agacha a la altura de un chico y le pregunta, en serio, qué está pensando.