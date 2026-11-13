Los Nefilim, los gigantes legendarios de la Biblia, ¿quiénes fueron realmente?

Los Nefilim - Gigantes legendarios de la Biblia | #26Historia

En las páginas más enigmáticas de la Biblia aparece una referencia que, desde hace siglos, despierta preguntas, controversias y todo tipo de interpretaciones. Se trata de los Nefilim, seres misteriosos asociados con gigantes, héroes de la antigüedad y un episodio extraordinario ocurrido antes del Diluvio Universal. ¿Quiénes eran realmente? ¿Existieron como gigantes de carne y hueso? ¿Eran descendientes de seres sobrenaturales y mujeres humanas? ¿O estamos frente a uno de los relatos más difíciles de interpretar de las antiguas escrituras? Para encontrar algunas respuestas, debemos remontarnos al libro del Génesis, el primer libro de la Biblia.

En el capítulo sexto aparece una de las referencias más desconcertantes de todo el Antiguo Testamento. El texto cuenta que los llamados hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Inmediatamente después, menciona a los Nefilim, que habitaban la Tierra en aquellos días y también posteriormente. El pasaje agrega que aquellos seres eran considerados poderosos y que pertenecían a una época remota, cuando existían personajes célebres por su fuerza y sus hazañas. Sin embargo, la Biblia no explica con claridad quiénes eran ni de dónde provenían. Esa ausencia de detalles dio origen a interpretaciones muy diferentes, algunas de las cuales se mantienen hasta nuestros días. Una de las teorías más conocidas sostiene que los nefilim eran gigantes nacidos de la unión entre seres celestiales y mujeres humanas.

Según esta interpretación, los llamados hijos de Dios serían ángeles que abandonaron su condición original y se relacionaron con las mujeres de la Tierra. De esa unión habrían nacido seres extraordinarios, dotados de una fuerza excepcional y vinculados con una humanidad que todavía conservaba recuerdos de un mundo primitivo. Esta explicación adquirió especial importancia en antiguos escritos judíos que no forman parte de la Biblia hebrea ni del canon de la mayoría de las iglesias cristianas. Entre ellos se destaca el Libro de Enoc, una obra religiosa de la antigüedad que desarrolla con mucho más detalle el episodio mencionado en el Génesis. Enoc relata que ciertos ángeles, conocidos como los Vigilantes, descendieron a la Tierra y se unieron con mujeres humanas. De esas relaciones nacieron gigantes que crecieron de manera desmesurada y comenzaron a ejercer una violencia devastadora.

Según este relato, aquellos seres consumían enormes cantidades de alimentos, destruían los recursos disponibles y contribuían a extender la corrupción sobre el mundo. La narración presenta entonces a los gigantes como parte de una humanidad que había perdido el equilibrio y se encaminaba hacia una catástrofe. Es importante aclarar que el Libro de Enoc no tiene la misma consideración religiosa en todas las tradiciones. Mientras que la mayoría de las iglesias cristianas no lo incluye en su canon bíblico, la Iglesia ortodoxa etíope sí lo considera parte de sus escrituras.

Pero existe otra interpretación sobre el origen de los Nefilim. Algunos estudiosos sostienen que los hijos de Dios mencionados en el Génesis no eran ángeles, sino integrantes de un linaje humano considerado piadoso o perteneciente a una antigua clase de gobernantes. Desde esta perspectiva, el relato describiría matrimonios y relaciones entre grupos humanos, sin necesidad de recurrir a seres sobrenaturales. También hay quienes interpretan la palabra Nefilim como una referencia a guerreros poderosos, figuras legendarias o personajes de gran estatura. El significado exacto del término hebreo continúa siendo discutido. Por eso, identificar automáticamente a todos los nefilim como gigantes sobrenaturales es una interpretación posible, pero no una conclusión aceptada por todos los especialistas.

Sin embargo, la historia no termina allí. En el relato bíblico, la aparición de los Nefilim está relacionada con un período de creciente maldad y violencia sobre la Tierra. Poco después, el Génesis presenta la decisión divina de enviar el Diluvio Universal para destruir a la humanidad, con la excepción de Noé, su familia y los seres que sobreviven junto a ellos, según la narración. Esta conexión llevó a muchos intérpretes a considerar a los nefilim como un símbolo de la corrupción que habría alcanzado al mundo antes del Diluvio. Pero hay un detalle todavía más intrigante.

Los Nefilim vuelven a aparecer mencionados en el libro de Números, cuando Moisés envía exploradores a reconocer la tierra de Canaán. Al regresar, algunos de ellos describen a sus habitantes como hombres de gran tamaño y afirman haber visto allí a los hijos de Anac, asociados con los nefilim. Los exploradores aseguran que, frente a aquellos hombres, se sentían como saltamontes. Este pasaje contribuyó a consolidar la imagen de los nefilim como gigantes de dimensiones extraordinarias. No obstante, también aquí existen interrogantes. La relación entre los Nefilim mencionados en el Génesis, los personajes del tiempo de Noé y los habitantes descritos en Canaán no queda completamente explicada en el texto bíblico.¿Se trataba de los mismos seres? ¿Era una denominación aplicada a distintos pueblos considerados temibles? ¿O los relatos conservaban el recuerdo de antiguas tradiciones sobre gigantes y héroes legendarios? No existe una respuesta definitiva.

A lo largo de los siglos, estas preguntas alimentaron numerosas leyendas, interpretaciones religiosas y especulaciones sobre la existencia de civilizaciones desaparecidas. En tiempos modernos, incluso surgieron teorías que vinculan a los Nefilim con extraterrestres o visitantes de otros mundos. Sin embargo, no hay pruebas históricas ni científicas que permitan confirmar esas afirmaciones. Su origen pertenece al terreno de las interpretaciones contemporáneas, no a hechos demostrados. Lo que sí sabemos es que los relatos sobre gigantes y seres extraordinarios aparecen en muchas culturas antiguas. Desde los titanes de la mitología griega hasta los héroes de las tradiciones mesopotámicas, numerosos pueblos imaginaron personajes capaces de superar los límites humanos. En ese contexto, los Nefilim representan un enigma que conecta las antiguas creencias religiosas con una pregunta que atraviesa la historia de la humanidad: ¿cuánto hay de memoria histórica, cuánto de simbolismo y cuánto de imaginación en los relatos que recibimos del pasado?

La Biblia ofrece apenas unas pocas referencias, pero fueron suficientes para que generaciones enteras intentaran reconstruir la historia de estos misteriosos personajes. Los Nefilim continúan habitando ese territorio incierto donde la fe, la tradición y la interpretación histórica se encuentran. Gigantes legendarios, descendientes de seres celestiales o figuras simbólicas de un mundo antiguo, su verdadera naturaleza permanece sin resolver. Y quizá allí resida el secreto de su permanencia: en una historia breve, escrita hace miles de años, que todavía hoy sigue despertando una de las grandes preguntas de la antigüedad. ¿Quiénes fueron realmente los Nefilim? La Biblia dejó abierto el interrogante. Y el misterio, miles de años después, sigue vivo.