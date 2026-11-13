En el inicio de la campaña electoral en España, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei: “¿Ha sido alternativa o involución?"

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el inicio de la campaña en España. Foto: EFE

En el inicio de la campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei, en la continuidad de un cruce entre mandatarios.

“¿Nuestro amigo Milei ha sido una alternativa en Argentina o ha sido una involución?”, lanzó el líder del PSOE.

Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei en el inicio de la campaña en España.

“¿Ha sido Trump una alternativa o un cambio de gobierno en Estados Unidos, o ha sido una regresión? ¿Fue Bolsonaro en Brasil una alternativa o fue una regresión?”, preguntó antes de referirse directamente al mandatario nacional.

Por último, Sánchez llamó a los ciudadanos a participar de las elecciones del próximo 29 de noviembre y pidió votar “con fuerza”. “No se avanza viajando al pasado”, cerró.

Inicio de campaña de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en España.

La participación de Begoña Gómez en el acto

En otro tramo del evento, destacó que su pareja, Begoña Gómez, haya ”cabreado bastante a la ultraderecha” con su intervención en el acto partidario y consideró que se debe reivindicar a mujeres como ella, que se dedicaron a trabajar y sufrieron “persecución”.

Sánchez ha explicado que su esposa decidió hablar para responder al “cariño inmenso” que ha recibido de mucha gente, desde que la Justicia comenzó a investigarla y también para expresar “su compromiso con el PSOE” el partido que, dice, “hace una España entre iguales”.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el inicio de la campaña en España. Foto: EFE

Por último, Sánchez insistió en que cuando conoció a su mujer hace dos décadas ya era una mujer independiente con una carrera profesional y por tanto considera que se debe “reivindicar a mujeres como Begoña” que se han dedicado a “trabajar toda su vida” y a “sufrir una persecución” que, reprocha “no tiene calificativo”.