En el inicio de la campaña electoral en España, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei: “¿Ha sido alternativa o involución?"

En el inicio de la campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez apuntó contra Javier Milei, en la continuidad de un cruce entre mandatarios.
“¿Nuestro amigo Milei ha sido una alternativa en Argentina o ha sido una involución?”, lanzó el líder del PSOE.
“¿Ha sido Trump una alternativa o un cambio de gobierno en Estados Unidos, o ha sido una regresión? ¿Fue Bolsonaro en Brasil una alternativa o fue una regresión?”, preguntó antes de referirse directamente al mandatario nacional.
Por último, Sánchez llamó a los ciudadanos a participar de las elecciones del próximo 29 de noviembre y pidió votar “con fuerza”. “No se avanza viajando al pasado”, cerró.
La participación de Begoña Gómez en el acto
En otro tramo del evento, destacó que su pareja, Begoña Gómez, haya ”cabreado bastante a la ultraderecha” con su intervención en el acto partidario y consideró que se debe reivindicar a mujeres como ella, que se dedicaron a trabajar y sufrieron “persecución”.
Sánchez ha explicado que su esposa decidió hablar para responder al “cariño inmenso” que ha recibido de mucha gente, desde que la Justicia comenzó a investigarla y también para expresar “su compromiso con el PSOE” el partido que, dice, “hace una España entre iguales”.
Por último, Sánchez insistió en que cuando conoció a su mujer hace dos décadas ya era una mujer independiente con una carrera profesional y por tanto considera que se debe “reivindicar a mujeres como Begoña” que se han dedicado a “trabajar toda su vida” y a “sufrir una persecución” que, reprocha “no tiene calificativo”.