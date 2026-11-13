El cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo en la previa del discurso del Papa León XIV: gritos y amenazas en la UCA

Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo. Foto: NA

Luis Barrionuevo mantuvo un fuerte cruce con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la previa a la actividad que el Papa León XIV llevó a cabo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) el martes pasado en el marco de su visita a la Argentina.

El motivo, que generó una discusión a los gritos y amenazas, fue que el Gobierno nacional no convalidara la homologación de sus acuerdos salariales, en momentos en que la última victoria de Barrionuevo en las elecciones de UTHGRA está en medio de un proceso judicial por presuntas irregularidades.

Luis Barrionuevo. Foto: Prensa

La funcionaria no se quedó callada y le recordó al sindicalista que el tema se encuentra judicializado, por lo que no correspondía tomar una decisión al respecto.

“A mí no me extorsiones porque vamos mal”, le advirtió la funcionaria nacional y agregó que “debería pedirle a la Justicia la excepción de que la Secretaría de Trabajo puede intervenir y homologar si es que los trabajadores no cobran el aumento”.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA (Daniel Vides)

Luego sostuvo que si Trabajo aún no le extendió el certificado de autoridades, pese a una orden judicial, “no es por una cuestión política sino estrictamente jurídica”.

El dirigente continuó y le marcó a la ministra que por esa razón el Sindicato de Gastronómicos marchará debido a que, el no reconocimiento oficial de su triunfo en los comicios, según sostuvo, lleva a que los trabajadores gastronómicos no puedan cobrar el último aumento salarial porque todavía no está homologado por la Secretaría de Trabajo.

Marcha de gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) llamó a una movilización nacional para el próximo lunes 16 de noviembre debido a la falta de homologación de los acuerdos salariales que hace ocho meses están frenados por el Gobierno nacional, debido a que el último proceso electoral del gremio se encuentra judicializado.

Marcha de gastronómicos Foto: Captura

El gremio dirigido por Luis Barrionuevo afirmó que se trata de una situación que afecta a aproximadamente 200 mil familias relacionadas con el rubro hotelero y gastronómico, en un contexto marcado por la baja del consumo, el incremento de los costos operativos y los problemas que atraviesan una gran cantidad de establecimientos.

Con la consigna: “Paritarias libres, salarios dignos y respeto a nuestros derechos”, el gremio llevará adelante una protesta a pocas semanas del comienzo de la temporada de verano, una de las épocas con más actividad para hoteles, restaurantes y demás establecimientos dedicados al turismo.

Instituto Nacional de Hotelería, Gastronomía y Turismo de UTHGRA

La movilización está prevista para el lunes a las 16 en Avenida de Mayo 930, donde está la sede del sindicato, y desde ahí los dirigentes y afiliados se dirigirán a la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Exigirán homologación inmediata de los acuerdos salariales, paritarias libres, salarios dignos y respeto a la voluntad de los trabajadores.