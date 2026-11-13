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Aumentan los colectivos en diciembre 2026: el boleto superará los $1.300 en Buenos Aires y estos serán los nuevos precios en CABA

Desde el 1° de diciembre, viajar en colectivo será más caro en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los incrementos previstos alcanzarán el 4,2% y también habrá actualizaciones en las tarifas del subte y los peajes porteños.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Transporte público
Transporte público Foto: NA
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El boleto de colectivo tendrá un nuevo aumento desde el martes 1° de diciembre de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA). Los incrementos previstos serán del 4,2% y del 4%, respectivamente, por lo que el pasaje mínimo bonaerense superará los $1.300, mientras que el porteño quedará cerca de los $1.000.

El recorrido más corto en las líneas provinciales pasará de $1.276,06 a $1.327,10, mientras que en la Ciudad aumentará de $956,69 a $996,87. Sin embargo, los valores todavía deberán oficializarse mediante las resoluciones correspondientes, por lo que podrían registrarse modificaciones antes de su implementación.

Cuánto costará el boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires desde diciembre

En territorio bonaerense, la actualización estimada será del 4% y alcanzará a los servicios de jurisdicción provincial, identificados principalmente con numeraciones desde el 200. El precio continuará dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y de la situación de registro de la tarjeta SUBE.

Aumento en el transporte; colectivos. Foto: NA (Martín Zabala)

Para quienes tengan la SUBE registrada, los valores proyectados serán:

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Imagen generada con IA del papa León XIV y el transporte en Buenos Aires.
  • Hasta 3 kilómetros: $1.327,10.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $1.492,98.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $1.658,87.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.990,65.
  • Más de 27 kilómetros: $2.340,35.

La diferencia será especialmente significativa para quienes realizan recorridos extensos todos los días. Un pasajero que deba trasladarse más de 27 kilómetros pagará aproximadamente $90 adicionales por viaje respecto de noviembre.

De esta manera, una persona que utilice dos colectivos diarios con esa tarifa durante 22 jornadas laborales podría gastar más de $102.000 mensuales, sin considerar descuentos por combinaciones ni otros beneficios disponibles.

Aumento de colectivos en CABA: cuánto saldrá viajar desde el 1° de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas tendrán una actualización prevista del 4,2%, que afectará a las 28 líneas bajo administración porteña. El boleto mínimo quedará a solamente $3,13 de alcanzar los $1.000.

El nuevo esquema estimado para pasajeros con SUBE registrada será:

  • Hasta 3 kilómetros: $996,87.
  • Entre 3 y 6 kilómetros: $1.107,69.
  • Entre 6 y 12 kilómetros: $1.193,01.
  • Entre 12 y 27 kilómetros: $1.278,40.

Las líneas alcanzadas serán la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

En cambio, los colectivos de jurisdicción nacional que conectan distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantienen un régimen tarifario diferente y no quedan automáticamente incluidos en estas actualizaciones.

Por qué aumentan nuevamente los colectivos en diciembre de 2026

El sistema de actualización mensual toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al que se agregan dos puntos porcentuales para determinar el incremento correspondiente.

Colectivos en el AMBA Foto: NA

En la provincia de Buenos Aires también interviene una variable relacionada con el precio de los combustibles, por lo que el porcentaje definitivo podría experimentar modificaciones.

Antes de diciembre las tarifas acumularon aumentos del 93,80% en la provincia y del 61,18% en CABA durante 2026.

Subte y peajes: los otros aumentos previstos para diciembre

Los incrementos no estarán limitados a los colectivos. En la Ciudad, el boleto de subte pasaría de aproximadamente $1.888 a $1.967, mientras que los peajes porteños registrarían un ajuste del 4,2%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas estimadas para automóviles serán de $5.083,72 en horario normal y $7.204,47 en hora pico. Por su parte, en la Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores llegarían a $2.118 y $2.995,17, respectivamente.

Con estas modificaciones, diciembre comenzará con nuevos costos de transporte para millones de usuarios del AMBA, especialmente para quienes necesitan viajar diariamente por motivos laborales, educativos o personales.

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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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