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La Armada Argentina prepara el retiro definitivo de los Super Étendard: qué pasará con los aviones de Malvinas

La ceremonia podría realizarse en las próximas semanas en la Base Aeronaval Comandante Espora. Los cazabombarderos fueron dados de baja en el marco del Plan Dédalo y se irán sin un reemplazo confirmado para su capacidad de ataque con misiles Exocet.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los cazabombarderos Super Étendard de la Armada Argentina
Los cazabombarderos Super Étendard de la Armada Argentina. Foto: X/@Zonamilitar1
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La Armada Argentina avanza con los preparativos para realizar la ceremonia de retiro de los cazabombarderos Super Étendard, una de las aeronaves más emblemáticas de la Aviación Naval. Los aviones, que tuvieron un papel destacado durante la Guerra de Malvinas, fueron dados de baja oficialmente a fines de agosto en el marco del denominado Plan Dédalo.

Según fuentes consultadas por Zona Militar, la fuerza trabaja en la organización del acto, que podría realizarse durante las próximas semanas en la Base Aeronaval Comandante Espora, en la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, sin embargo, no se difundieron precisiones oficiales sobre la fecha ni sobre las características de la ceremonia.

La decisión marca el final de una etapa que comenzó a principios de la década de 1980, cuando llegaron al país los primeros ejemplares de origen francés. Desde entonces, los Super Étendard formaron parte de la historia de la Aviación Naval y quedaron asociados a las operaciones realizadas durante el conflicto del Atlántico Sur.

Los cazabombarderos Super Étendard de la Armada Argentina.
Los cazabombarderos Super Étendard de la Armada Argentina en 1981. Foto: X/@MalvinasData

El Plan Dédalo y los cambios en la Aviación Naval

La baja de los Super Étendard forma parte de una transformación más amplia del Comando de Aviación Naval. El Plan Dédalo contempla el retiro de distintas plataformas que acumulan décadas de servicio, en un proceso de reorganización de los medios disponibles.

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Entre los sistemas alcanzados por esta reestructuración también se encuentran los helicópteros Fennec, que serán reemplazados por los nuevos AW109M, y los Sea King más antiguos.

De esta manera, la Armada busca avanzar con una renovación de sus medios aeronavales. Sin embargo, el retiro de los cazabombarderos franceses plantea un desafío particular debido a las capacidades que aportaban a la fuerza.

Qué pasará con la capacidad de ataque con misiles Exocet

Uno de los principales interrogantes tras la baja de los Super Étendard es qué ocurrirá con la capacidad de ataque aeronaval mediante misiles antibuque AM-39 Exocet. Hasta ahora, no existe un reemplazo confirmado para estas aeronaves, más allá de distintas planificaciones y expresiones de intención.

La salida de servicio deja así un vacío en las capacidades de la Aviación Naval, especialmente en lo referido a las operaciones de ataque contra objetivos navales.

Los cazabombarderos Super Étendard de la Armada Argentina.
Los cazabombarderos Super Étendard de la Armada Argentina. Foto: X/@Zonamilitar1

De todos modos, esa capacidad ya se encontraba interrumpida desde hacía más de una década, cuando los aviones dejaron de volar. A partir de entonces, la Armada atravesó distintos intentos para recuperar los Super Étendard, en un proceso marcado por demoras y dificultades que finalmente no permitió concretar su regreso operativo.

Con la baja oficial y la próxima ceremonia de retiro, la fuerza cerrará definitivamente la historia de un sistema de armas que tuvo un lugar destacado en la historia militar argentina, pero cuya continuidad operativa no pudo recuperarse.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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