Hernán Guevara, experto en reclutamiento de personal, explica que es el “Job Hugging” y por qué es una tendencia que sigue creciendo en la Argentina

Qué es el job hugging, la nueva tendencia laboral en Argentina Foto: Canal 26

Las tendencias laborales están cambiando. Mientras la Inteligencia Artificial (IA) gana lugar en ciertos sectores profesionales, la crisis económica en Argentina agrega una dimensión más que complejiza la realidad de los trabajadores. Hoy en día muchas personas necesitan no solo uno sino eventualmente dos trabajos para poder hacerse cargo de sus gastos mensuales. A su vez, existe un incipiente temor a perder aquella única fuente de ingresos que se obtiene mensualmente producto de la recesión actual. Y en este contexto surge el fenómeno del job hugging.

La encuesta de Global Talent Barometer 2026 de ManpowerGroup trae datos que lo confirman: el 64% de los trabajadores sostiene que no planea cambiar su puesto laboral no porque esté conforme con el trabajo sino por la incertidumbre protagonista de este momento.

Esta “inercia por estrés y no por lealtad” también es confirmada por Hernán Guevara, CEO de la empresa argentina de staffing especializada en talentos de IT, llamada BP4 que tiene una presencia en el mercado desde hace 15 años. La compañía comenzó como desarrolladora de software, pero desde hace cuatro años se dedica específicamente al reclutamiento de personal y han podido observar la reticencia que tienen las personas a cambiar de trabajo.

Cambios en las tendencias laborales: por qué los empleados prefieren quedarse en un puesto por “estrés” y no por “lealtad”

En diálogo con Canal26.com, el experto analizó qué está ocurriendo específicamente en el sector tecnológico en cuanto al recambio de talento. “Históricamente, la rotación en sistemas fue alta. Quizás había bajado un poco durante la pandemia, pero después volvimos a la normalidad. Las empresas de tecnología son las que, al menos por lo que hablo con colegas de otras industrias, tienen las áreas de Recursos Humanos más fuertes y trabajan mucho para retener a sus perfiles. Desde hace tiempo se ofrecen beneficios y se desarrollan distintas iniciativas para que las personas permanezcan en las empresas”, precisa.

Hernán Guevara, experto en reclutamiento de personal, explica que es el “Job Hugging” y por qué es una tendencia que sigue creciendo en la Argentina Foto: Imagen creada con asistencia de la IA

Sin embargo, la tendencia en alta cambió por completo este año según la palabra de Guevara: “Este 2026, por ejemplo, en BP4 tenemos un 4% de rotación. Es una cifra tremendamente baja en comparación con los años anteriores. Es algo que no venía sucediendo. No quiero quitarle mérito al trabajo que hacemos para mantener a las personas en la empresa, pero este año cambió el contexto. Creo que hay muchas variables que están jugando a favor de esa baja rotación; no se trata de una sola causa”.

En este sector particular también influye la llegada de la Inteligencia Artificial que ha pasado a estar presente en cada vez más procedimientos técnicos. En mayo de 2026, de acuerdo a TrueUP, las empresas de tecnología habían despedido a más de 40 mil trabajadores en solo un mes tras la incorporación de la IA. Algunas de las firmas que decidieron reducir su personal fueron Uber, Atlassian y Block.

Guevara, en este sentido, remarcó: “Está pasando que aparecen noticias de empresas que reducen personal y eso genera miedo. Las personas pueden pensar que es mejor quedarse donde están porque ya no es tan fácil conseguir otro trabajo. Me pasó hace poco con un amigo de la facultad que me escribió para preguntarme si sabía de alguna oportunidad. Estaba trabajando en un proyecto que dieron de baja y se quedó sin trabajo. Y no sucede solamente en Argentina: también pasa a nivel mundial, con empresas que reducen la cantidad de personas en sus equipos”.

Para Guevara, hoy es mayor la cantidad de personas que prefieren quedarse en un trabajo que no les gusta y que, incluso, puede generarles estrés o cansancio antes que cambiar. Existe un importante temor a apostar por algo nuevo y que, al poco tiempo, den den de baja el proyecto o iniciativa por la situación económica actual. “Las personas tienen miedo a perder el trabajo. Estamos en esa situación. No está bueno, pero es lo que está pasando. La rotación actual es realmente baja y no es normal en comparación con lo que veníamos viendo”, aseguró.

¿Hay menos búsquedas laborales?

El CEO de BP4 sostiene que, al mismo tiempo, las empresas han disminuido las búsquedas laborales por el aumento de costos operativos y responsabilidades que deben afrontar. “Nos pasa con los clientes que tenemos actualmente: de repente nos dicen que tienen que reducir cierta cantidad de personas. Para nosotros también es un golpe, porque tenemos que movernos rápido para intentar ubicar a esos profesionales en otros proyectos. Si no lo conseguimos, la situación se complica”, expresó.

Hernán Guevara, experto en reclutamiento de personal, explica qué es el “Job Hugging” y por qué es una tendencia que sigue creciendo en la Argentina Foto: IStock

Cómo recuperar la motivación: el concepto del “coinvolgimento” es elemental, según Guevara

Hernán Guevara utiliza una palabra que, para él, fundamental, puesto que busca que las empresas motiven a sus trabajadores. “Me gusta hablar del coinvolgimento. Es una palabra italiana que usa mucho mi padre. Tiene que ver con el compromiso y el convencimiento: lograr una conexión emocional con lo que uno hace, generar pasión por el trabajo y conseguir que la persona entienda el verdadero significado de lo que hace”, manifiesta.

Y agrega: “También implica que la empresa crea en esa persona y en su profesionalismo, para que pueda trabajar motivada. Todo eso hay que construirlo de alguna manera”.

¿Y qué hace BP4 para lograr ese coinvolgimento? Guevara cuenta que llevan a cabo diversos mecanismos como: encuestas de clima laboral para escuchar a los colaboradores y conocer cómo están y qué se puede mejorar.

“Ese seguimiento y la recopilación de información son muy importantes para nosotros. Nos permiten construir las ganas de permanecer en la empresa y el convencimiento sobre el trabajo que se hace. Otra cuestión es nuestra política de puertas abiertas, aunque trabajemos de manera remota. Si alguien necesita algo, puede hablarlo conmigo. Y si yo tengo que comunicarle algo a un colaborador, ya sea una felicitación o un aspecto que debe mejorar, trato de ser transparente”, asevera.

El futuro laboral y la IA: capacitar al personal, otra clave según el CEO de BP4

Un tercer punto que se ha implementado en BP4 para mantener entusiasmados a los trabajadores es la capacitación. De hecho, se ha diseñado un programa especial de técnicas modernas de manejo de la IA para que sea una herramienta de trabajo en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

“Hacemos mucho hincapié en que las personas puedan crecer profesionalmente y en acompañarlas con herramientas concretas. Pueden ser capacitaciones técnicas o de habilidades blandas, según el rol y las necesidades de cada uno. Yo digo que la IA es un acelerador”, cuenta.

“Está buenísimo porque te ayuda a hacer las cosas mucho más rápido, pero eso no significa que las vaya a hacer bien. En el curso se trabajan cuestiones que, en teoría, uno podía ver en la facultad: aprender a entender qué pedirle a la herramienta y cómo hacerlo para obtener un resultado que realmente sirva. Es lo que hoy se conoce como prompting: saber cómo formular las instrucciones”.

Para Guevara es importante, primero, saber utilizar la IA de manera correcta y no solo implementarla como si fuera una “moda” y, segundo, tratar, como empresas, de ofrecer satisfactorias y atractivas condiciones de empleo para captar al talento y revertir esta situación. El objetivo es lograr que “la inercia por estrés o por miedo” se convierta en una razón de los trabajadores por seguir apostando a su desarrollo profesional en una compañía.