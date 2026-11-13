Escándalo en Nvidia: Estados Unidos aún no sabe si la amante del ex CEO era una espía china y la empresa perdió US$450.000 millones en valor bursátil

Jensen Huang Foto: REUTERS

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que todavía no pudo determinar si Alice Huang, la empresaria china vinculada sentimentalmente con el ex CEO de Nvidia, Jensen Huang, trabajaba para los servicios de inteligencia de Beijing. La investigación sigue abierta, mientras el escándalo provocó la renuncia del fundador de la compañía y una fuerte caída de sus acciones en Wall Street.

La controversia también alcanzó al presidente Donald Trump y generó preocupación por la seguridad tecnológica estadounidense. Desde que trascendieron las sospechas, Nvidia perdió cerca de US$450.000 millones de valor bursátil, según las estimaciones difundidas por medios estadounidenses.

Estados Unidos investiga si Alice Huang trabajaba como espía para China

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, confirmó el jueves 12 de noviembre que las autoridades todavía no llegaron a una conclusión definitiva sobre las actividades de Alice Huang. El funcionario explicó que el Departamento de Justicia y el FBI continúan investigando las informaciones que vinculan a la empresaria con los servicios de inteligencia chinos, aunque evitó revelar detalles sobre las pruebas disponibles.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: Reuters (Manami Yamada)

Según informó Reuters, las declaraciones llegaron después de que distintos medios publicaran información atribuida a funcionarios de inteligencia que sospechaban que la mujer podía haber recopilado datos para Beijing. Sin embargo, las sospechas no constituyen una prueba de espionaje y hasta el momento no se confirmó públicamente que la empresaria actuara como agente del Gobierno chino. Las autoridades de ese país rechazaron las acusaciones.

Quién es Alice Huang y cuál era su relación con Nvidia

Alice Huang, también conocida como Huang Le, es una empresaria china vinculada con el sector tecnológico asiático. Su nombre apareció relacionado con Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que participó del programa de socios de servicios en la nube de Nvidia, una iniciativa que ofrecía acceso prioritario a determinados procesadores utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial.

Las investigaciones periodísticas mencionaron posibles conexiones entre la empresaria y funcionarios chinos, además de sospechas sobre operaciones comerciales relacionadas con tecnología estadounidense. No obstante, Nvidia aseguró que no tenía motivos para creer que sus secretos corporativos o la seguridad nacional hubieran resultado comprometidos. La compañía inició una investigación independiente para evaluar el alcance de las informaciones.

Por su parte, las autoridades de Singapur señalaron que Alice Huang había abandonado el país en febrero y que tenía prohibido regresar. Aclararon, sin embargo, que las investigaciones realizadas allí estaban relacionadas con posibles irregularidades comerciales y no con acusaciones de espionaje.

La renuncia de Jensen Huang y la millonaria caída de Nvidia

El escándalo provocó una crisis dentro de Nvidia, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. El jueves 12 de noviembre, la compañía anunció la renuncia inmediata de Jensen Huang a sus cargos de director ejecutivo, presidente e integrante del consejo de administración, después de permanecer 33 años al frente del gigante de los semiconductores.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: REUTERS

Días antes, el empresario había reconocido públicamente una infidelidad y pedido disculpas a su familia y a los empleados, aunque evitó proporcionar detalles sobre su relación sentimental. Posteriormente, el directorio decidió investigar las circunstancias del caso y los posibles riesgos para la compañía.

La reacción bursátil fue inmediata. Las acciones llegaron a registrar caídas intradiarias cercanas al 13%, mientras la pérdida de capitalización de mercado acumulada desde el comienzo de la controversia fue estimada en aproximadamente US$450.000 millones. Tras conocerse la salida de Huang, los títulos moderaron parte del retroceso.

La directora financiera Colette Kress asumió como CEO interina, mientras Harvey Jones fue designado presidente del consejo de administración. Nvidia aseguró que sus operaciones y proyectos tecnológicos continuarían mientras se desarrolla la búsqueda de un reemplazante definitivo.

Qué dijo Donald Trump sobre el caso de presunto espionaje

El presidente estadounidense también se pronunció sobre la controversia y reconoció que todavía debía determinarse si Alice Huang había trabajado para los servicios de inteligencia chinos. Trump mantuvo una relación cercana con Jensen Huang, quien participó en debates sobre inteligencia artificial y restricciones comerciales a China.

La situación representa un desafío para Estados Unidos porque Nvidia fabrica procesadores fundamentales para el desarrollo de inteligencia artificial, una industria estratégica en la competencia tecnológica entre Washington y Beijing.

Por ahora, la principal incógnita continúa sin resolverse: las autoridades estadounidenses investigan las posibles conexiones de Alice Huang con China, pero no confirmaron que fuera una espía ni que hubiera filtrado información confidencial.