El Papa León XIV llegó a Chiclayo, la ciudad en Perú que lo adoptó como obispo durante ocho años

El Papa León XIV en Chiclayo, Perú. Foto: EFE

En la continuidad de su gira por Sudamérica, el papa León XIV arribó a la ciudad de Chiclayo, la diócesis del norte de Perú a la que está profundamente vinculado por haber sido su obispo durante ocho años antes de partir hacia Roma en 2023.

La aeronave que trasladó al pontífice desde Lima llegó a la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, una instalación militar del Grupo Aéreo Nº 6 de la Fuerza Aérea del Perú en Chiclayo.

Arribo del Papa León XIV a Chiclayo.

En su “querida diócesis” del norte peruano, León XIV oficiará la primera de las multitudinarias misas en Perú, en este caso en las Pampas de Pimentel, donde se considera que pueden asistir un millón de personas.

El papa, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015, también se reencontrará con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

Llegada del Papa León XIV a Chiclayo. Foto: REUTERS

Visitará, además, la iglesia San Óscar Arnulfo Romero en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, para cuya construcción intercedió consiguiendo fondos de benefactores estadounidenses, y visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde se reunirá con la comunidad universitaria de la ciudad.

El pontífice cumplirá sus actividades en Chiclayo hasta este sábado y el domingo viajará hacia la ciudad sureña de Cusco y a Pucallpa, tras lo cual volverá a Lima para cerrar el lunes sus actividades en Perú, donde vivió y cumplió más de dos décadas de labor pastoral, con una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.