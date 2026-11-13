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Presupuesto 2027: el Gobierno fijó fecha en Diputados y negocia cambios clave para conseguir los votos

El oficialismo busca avanzar con el proyecto de gastos e ingresos para el próximo año y acordó un cronograma con los bloques dialoguistas. Las negociaciones incluyen reclamos por fondos para las provincias, universidades, discapacidad y beneficios impositivos para distintos sectores productivos.

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Hubo fuertes discusiones en el debate previo.
Hubo fuertes discusiones en el debate previo. Foto: Juan Vargas - NA
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El Gobierno de Javier Milei retomó las negociaciones con los bloques aliados de la Cámara de Diputados para avanzar con el Presupuesto 2027. El oficialismo busca obtener dictamen el martes 17 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, aunque todavía debe resolver diferencias sobre fondos provinciales, beneficios impositivos y partidas destinadas a áreas sensibles.

La reactivación de las conversaciones del jueves 12 abrió una etapa decisiva para La Libertad Avanza. En el intercambio participan representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. El calendario legislativo está definido, pero los votos aún no están garantizados: cada espacio pretende incorporar modificaciones antes de respaldar la iniciativa.

Qué pide el PRO para acompañar el Presupuesto 2027

Uno de los avances se produjo en las conversaciones con el PRO. El oficialismo aceptó extender hasta 2032 el régimen de promoción del sector autopartista, una demanda de especial interés para las empresas radicadas en Córdoba, Santa Fe y Zárate, provincia de Buenos Aires.

Sesión en la Cámara de Diputados.
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

El esquema contempla instrumentos como la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y retenciones del 0% para determinadas exportaciones. La intención es brindar previsibilidad a una industria con fuerte presencia regional.

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Sin embargo, el entendimiento no implica un apoyo automático al Presupuesto. También quedan por discutir cuestiones relacionadas con los biocombustibles, las concesiones viales y las obligaciones financieras de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires. Esos puntos continuarán sobre la mesa en las próximas reuniones.

Los reclamos de los gobernadores por combustibles y transporte

Las provincias también buscan condiciones para acompañar el proyecto. Uno de sus principales planteos gira alrededor del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del destino de la recaudación, en particular de los recursos que deberían aplicarse al mantenimiento de las rutas nacionales.

A esa discusión se suma el malestar por la distribución de los subsidios al transporte. Los mandatarios del interior cuestionan las diferencias con los aportes previstos para las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras sus distritos afrontan mayores dificultades para sostener el servicio.

En ese contexto, se evalúan alternativas de compensación y cambios tributarios, aunque todavía no existe un acuerdo cerrado. Entre los pedidos puntuales figura el del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava los huevos y sus derivados.

Universidades, discapacidad y ciencia: otros puntos en disputa

Las negociaciones incluyen demandas sobre el financiamiento universitario, la investigación científica y las prestaciones para personas con discapacidad. Desde Argentina Federal, donde participa el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, buscan compromisos concretos sobre esos capítulos antes de definir su posición en la votación.

Karina y javier Milei en el Congreso
La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

También existen objeciones a disposiciones del texto original que podrían afectar partidas vinculadas con discapacidad. Para los legisladores provinciales, la discusión no se limita a las metas fiscales: importa también cómo se distribuye el dinero y qué margen tendrán las jurisdicciones para responder a sus necesidades.

Otro reclamo se relaciona con la asignación de fondos para la protección ambiental y la implementación de la Ley de Bosques, un tema especialmente relevante para Misiones y otras provincias con grandes superficies forestales.

Cuándo se trata el Presupuesto 2027 y qué puede pasar

El proyecto propone establecer los ingresos y gastos del Estado para el próximo año bajo la premisa del equilibrio fiscal. La iniciativa prevé gastos por aproximadamente $198,7 billones, con un predominio de las partidas destinadas a servicios sociales, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Antes de llegar al debate presupuestario, Diputados tiene prevista otra sesión para el miércoles 18 de noviembre, con proyectos sobre Malvinas, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y acuerdos internacionales. Esas iniciativas también generan diferencias entre el oficialismo y sus socios parlamentarios.

La primera fecha clave será el martes 17, cuando La Libertad Avanza intentará conseguir dictamen. Si logra sortear esa instancia, el objetivo será discutir el Presupuesto en el recinto el miércoles 25. La aprobación, sin embargo, dependerá de cuánto avance la negociación con gobernadores y bloques dialoguistas.

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