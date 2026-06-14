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Horóscopo de Cáncer hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 14 de junio de 2026

Las influencias astrales para Cáncer durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Cáncer está regido por Luna. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Perla. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 14 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

No puedes mantener una doble vida si pretendes tener una relación estable. No juegues con los sentimientos de tu pareja.

Salud y energía de Cáncer este día 14 de junio de 2026

Debes aprender a dejar que tus seres queridos tengan un papel más activo en ayudarte a resolver los inconvenientes que debas afrontar en la vida.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Tu jornada laboral será extensa. Te llevará más tiempo del previsto acabar con tus responsabilidades pero podrás hacerlo.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer?

Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Cáncer?

Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer?

El número de la suerte de Cáncer es el 2.

¿Cómo es la personalidad de Cáncer?

Cáncer es un signo intuitivo, protector y emocional.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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