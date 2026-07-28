Qué es el “Squeezy Dumpling”, el juguete viral que fue denunciado en Argentina por contener una sustancia cancerígena

Squeezy Dumplings, el juguete viral que contiene una sustancia cancerígena. Foto: X @ilSalvagenteit

A semanas de la celebración del Día del Niño, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) encendió una señal de alerta sobre la comercialización en el país del “Squeezy Dumpling”, un juguete antiestrés que ganó popularidad en redes sociales y que fue retirado del mercado en el Reino Unido por presentar niveles elevados de una sustancia considerada cancerígena.

El producto consiste en una figura blanda elaborada con polímero plástico y con forma de gyoza, la tradicional empanadilla asiática. Se comercializa en un envase que imita una canasta de vaporera y está diseñado para ser apretado repetidamente, una característica que lo convirtió en uno de los juguetes sensoriales más difundidos entre niños y adolescentes.

La preocupación surgió luego de que la CAIJ presentara una denuncia formal ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, solicitando la evaluación de un retiro inmediato del producto del mercado argentino. Según la entidad, el pedido se apoya en alertas emitidas por organismos de seguridad internacionales que ya habían detectado riesgos para la salud asociados a este juguete.

Squeezy Dumpling: por qué la CAIJ pidió su retiro del mercado argentino

De acuerdo con la presentación realizada por la Cámara, el “Squeezy Dumpling” contiene benceno en una concentración de 20 mg/kg en su capa exterior, una cifra que cuadruplica el límite legal permitido de 5 mg/kg establecido por las normas de seguridad aplicables a juguetes.

Squeezy Dumplings contiene benceno en una concentración de 20 mg/kg en su capa exterior. Foto: Estrella Digital

El benceno es una sustancia utilizada en distintos procesos industriales y está presente, entre otros productos, en derivados del petróleo. Lo que vuelve especialmente preocupante este caso es que, según la denuncia, la exposición podría producirse durante el uso habitual del juguete, ya que el compuesto tendría capacidad de absorberse a través de la piel, sin necesidad de que los niños lo lleven a la boca.

Las alertas que fundamentan la presentación fueron emitidas por el sistema europeo Safety Gate y por la Office for Product Safety and Standards (OPSS) del Reino Unido, organismos que ya dispusieron medidas sobre el producto. Según la CAIJ, las regulaciones aplicadas en esos mercados son equivalentes a las vigentes en Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad de juguetes.

Qué es el benceno y cuáles son los riesgos para la salud infantil

La preocupación sanitaria está relacionada con los efectos que la exposición al benceno puede tener en el organismo. Según la prestigiosa institución médica Mayo Clinic, la exposición a esta sustancia química se encuentra asociada a un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de leucemia.

El benceno es una sustancia usada en distintos procesos industriales y está presente en derivados del petróleo. Foto: Pinterest.

“La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluida la médula ósea y el sistema linfático”, explican desde el centro médico. Además, señalan que existen distintas variantes de la enfermedad y que algunas de ellas pueden afectar a niños.

Si bien no se informó sobre casos vinculados directamente al uso del “Squeezy Dumpling”, la detección de concentraciones superiores a las permitidas fue suficiente para activar mecanismos de alerta y retiro en otros países.

Qué irregularidades detectaron en el etiquetado y la certificación del juguete

Además de la cuestión química, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advirtió que los ejemplares relevados en el mercado local presentan incumplimientos básicos de identificación y seguridad. Según la entidad, el producto:

No cuenta con Marcado de Conformidad

No exhibe datos del importador responsable

Carece de advertencias de seguridad en idioma castellano

Para la CAIJ, estas omisiones representan una falta grave porque dificultan la trazabilidad del producto y la posibilidad de reclamar responsabilidades ante eventuales incidentes.

La detección de concentraciones superiores a las permitidas fue suficiente para activar mecanismos de alerta. Foto: Pinterest.

Cómo identificar un juguete seguro antes de comprarlo para el Día del Niño

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, pidió a las familias extremar los controles al momento de realizar compras para el Día del Niño. Según explicó, todo juguete seguro y legal debe incluir tres elementos fundamentales:

El Marcado de Conformidad, identificado mediante el código QR oficial con las siglas AR

Los datos del importador responsable, incluyendo nombre o razón social y CUIT

Todas las advertencias e instrucciones en castellano

Qué puede pasar ahora con el Squeezy Dumpling en Argentina

La denuncia formal presentada por la CAIJ deberá ser evaluada por las autoridades nacionales, que tienen la facultad de determinar eventuales medidas de control o retiro del producto del mercado.

Mientras tanto, el caso del “Squeezy Dumpling” vuelve a poner el foco sobre la importancia de verificar certificaciones, etiquetas y advertencias antes de adquirir productos destinados a niñas y niños, especialmente en períodos de alta demanda. Para los especialistas, la prevención comienza en el punto de venta y en la revisión de los requisitos mínimos de seguridad que exige la normativa vigente.