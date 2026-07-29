Cristina Kirchner lleva la causa Vialidad a la ONU y redobla su estrategia internacional contra la condena

Cristina Kirchner en su casa de Constitución. Foto: NA

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió dar un paso más en la disputa judicial derivada de la causa Vialidad y presentará un reclamo ante organismos de las Naciones Unidas. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a trasladar el debate al ámbito internacional, donde buscará cuestionar la legalidad y las garantías del proceso que culminó con su condena.

Además, la exmandataria reforzó su equipo legal con la incorporación de reconocidos especialistas en derecho internacional, entre ellos el jurista brasileño Rafael Valim, conocido por haber participado en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva durante el caso Lava Jato. También se sumó Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La ofensiva internacional de Cristina Kirchner

La nueva fase de la defensa de Cristina Kirchner apunta a exponer ante organismos internacionales lo que considera irregularidades ocurridas durante el proceso judicial que enfrentó en Argentina. Según la presentación impulsada por su equipo, existieron vulneraciones a garantías contempladas en tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscriptos por el país.

Cristina Kirchner en su casa de Constitución junto a la militancia. Foto: Prensa

La estrategia incluye una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo que analiza denuncias vinculadas con posibles incumplimientos de estándares internacionales por parte de los Estados miembros. El planteo busca que la actuación de los tribunales argentinos sea evaluada bajo la óptica del derecho internacional.

El mensaje público de la expresidenta

En paralelo con la presentación internacional, Fernández de Kirchner volvió a expresarse públicamente mediante una columna difundida en medios extranjeros. Allí sostuvo que el funcionamiento del sistema judicial puede tener un impacto directo sobre la calidad democrática cuando deja de limitarse al resguardo de derechos y adquiere un papel determinante en la competencia política.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

En el texto, la exvicepresidenta insistió en que su situación judicial forma parte de un proceso de persecución política e institucional cuyo objetivo sería apartarla de la vida pública. Desde su visión, el uso del aparato judicial para condicionar la participación electoral representa una amenaza para el sistema democrático y para la capacidad de los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes.

Quiénes son los abogados que acompañarán la presentación

Uno de los nombres más destacados de esta nueva estrategia es el de Rafael Valim, un reconocido jurista de Brasil que alcanzó notoriedad internacional por su participación en la defensa del actual presidente brasileño Lula da Silva durante el escándalo judicial de Lava Jato. Su incorporación es interpretada como una señal de que la defensa buscará instalar el debate en foros internacionales especializados en derechos humanos y garantías constitucionales.

CFK Foto: NA

Junto a él trabajará Javier Borrego, exintegrante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya experiencia en organismos supranacionales podría resultar clave para la elaboración de los argumentos jurídicos que serán presentados ante la ONU.

Los argumentos centrales de la defensa

Desde el entorno de la exmandataria sostienen que la decisión de acudir a instancias internacionales no responde únicamente a una diferencia de criterio con los fallos judiciales argentinos. La postura es que existen elementos suficientes para considerar que el proceso estuvo marcado por situaciones incompatibles con el debido proceso y con estándares reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Cristina Kirchner también argumentó que durante los últimos años enfrentó un contexto de fuerte hostilidad y denunció la presencia de sesgos estructurales dentro de algunos sectores del sistema judicial. En ese marco, afirmó que el caso trasciende su situación personal y tiene implicancias institucionales más amplias relacionadas con la representación política y la democracia.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU abre un nuevo capítulo en uno de los expedientes judiciales con mayor impacto político de los últimos años en Argentina. Si bien estos procesos suelen extenderse durante períodos prolongados, la iniciativa permitirá que el caso sea analizado en un ámbito internacional especializado en la protección de derechos fundamentales.

Mientras tanto, el debate sobre la causa Vialidad continuará ocupando un lugar central en la agenda política y judicial del país. La decisión de Cristina Kirchner de internacionalizar su reclamo añade un nuevo escenario de discusión, en el que buscará cuestionar la legitimidad de la condena y exponer su denuncia ante organismos internacionales de alcance global.