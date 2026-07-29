Aumenta el tren en AMBA desde agosto: cuánto cuesta viajar con SUBE y qué líneas cambian la tarifa

Trenes Argentinos. Foto: NA

Viajar en tren dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires será más caro desde el sábado 1° de agosto, en medio de una nueva actualización del transporte público que también alcanza a colectivos, subte y peajes porteños. Sin embargo, el mayor impacto para muchos usuarios estará puesto en los ferrocarriles, ya que el ajuste aplicado por Nación será del 10,5% para las principales líneas metropolitanas.

Con esta suba, el boleto mínimo de tren con SUBE registrada pasará de $380 a $420, un valor que empezará a regir para los viajes más cortos. El incremento alcanzará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, que conectan diariamente a miles de pasajeros entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense.

Cuánto cuesta viajar en tren desde el 1° de agosto

El nuevo esquema tarifario de trenes quedará dividido por secciones, según la distancia recorrida. Para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, los valores serán los siguientes:

Primera sección: el boleto mínimo costará $420 .

Segunda sección: para viajes de entre 12 y 24 kilómetros, la tarifa será de $586 .

Tercera sección: para recorridos más extensos, el pasaje llegará a $729.

Trenes Argentinos. Foto: NA

El cambio representa una suba fuerte frente al valor anterior del boleto mínimo, que era de $380. De esta forma, el tren vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre el costo diario de movilidad, especialmente para quienes lo usan como medio principal para ir a trabajar, estudiar o combinar con colectivos y subte.

Qué líneas de tren tendrán aumento en agosto

La actualización tarifaria impactará en las líneas administradas bajo jurisdicción nacional. Entre ellas se encuentran algunas de las más utilizadas del AMBA:

Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Estas trazas cubren conexiones clave entre la Ciudad de Buenos Aires y partidos bonaerenses como La Matanza, Morón, Merlo, Tigre, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Florencio Varela, Moreno, José C. Paz y otras zonas del conurbano. Por eso, la suba puede sentirse con fuerza en los bolsillos de quienes realizan varios viajes por día o combinan diferentes medios de transporte.

Cuánto habrá que pagar si no se usa SUBE registrada

Uno de los puntos más importantes del nuevo cuadro tarifario es la diferencia entre quienes tengan la SUBE registrada y quienes no. Para los pasajeros que compren el boleto de tren en efectivo, se aplicará una tarifa plana de $1500, sin distinción de tramo.

Tren Universitario; La Plata. Foto: Argentina.gob.ar | UNLP.

Esto deja una brecha muy marcada frente al boleto mínimo con SUBE registrada, que será de $420. En la práctica, quienes no tengan la tarjeta asociada a su nombre pagarán más del triple por el mismo viaje corto. Por eso, mantener la SUBE registrada se vuelve clave para acceder a las tarifas más bajas del sistema.

Por qué suben los trenes y cómo se compara con otros transportes

El aumento de trenes forma parte de una nueva ronda de ajustes en el transporte del AMBA. En paralelo, los colectivos de jurisdicción porteña subirán 3,9%, mientras que las líneas que circulan bajo la órbita bonaerense tendrán un incremento de 4,4%. En el caso del subte, la tarifa en CABA también aumentará 3,9% y pasará a $1684.

A diferencia de colectivos y subte, el ajuste de los trenes será mayor, ya que llegará al 10,5%. Esto vuelve a poner sobre la mesa la comparación entre los distintos medios de transporte: aunque el tren sigue siendo una de las opciones más económicas para viajes largos, la suba achica parte de esa ventaja para los usuarios frecuentes.

Cuánto impacta el aumento del tren en un usuario frecuente

Para una persona que toma el tren todos los días hábiles, el nuevo boleto puede representar un gasto mensual considerable. Si realiza dos viajes diarios en primera sección, pagará $840 por día solo en tren. En un mes laboral de 22 días, el gasto ascenderá a $18.480, sin contar combinaciones con colectivo, subte u otros medios.

En recorridos más largos, el impacto será todavía mayor. Un pasajero que pague la tercera sección abonará $729 por viaje, es decir, $1458 diarios si realiza ida y vuelta. Bajo el mismo cálculo de 22 días hábiles, el gasto mensual llegaría a $32.076 únicamente en tren.

Cómo ahorrar en el transporte tras el aumento

Frente al nuevo cuadro tarifario, la recomendación principal es usar siempre la SUBE registrada, ya que la diferencia con el pago en efectivo es muy amplia. Además, conviene revisar los descuentos vigentes, beneficios sociales y combinaciones que puedan reducir el costo final del viaje.

También es importante tener presente que el saldo negativo de la SUBE continuará en-$1200, lo que permite realizar viajes aun cuando la tarjeta no tenga saldo suficiente, aunque luego deberá ser recargada para seguir utilizándola normalmente.

Tren más caro desde agosto: qué deben tener en cuenta los pasajeros

El aumento comenzará a regir desde el 1° de agosto y modificará el costo diario de traslado para millones de usuarios del AMBA. Con el boleto mínimo a $420, la segunda sección a $586 y la tercera a $729, el tren seguirá siendo una alternativa competitiva para distancias largas, pero ya no estará tan lejos de otros medios de transporte en términos de gasto acumulado mensual.

Para quienes viajan todos los días, la clave será planificar mejor los recorridos, verificar que la SUBE esté correctamente registrada y anticipar el impacto del nuevo cuadro tarifario en el presupuesto familiar. En un contexto de aumentos escalonados en colectivos, subte y peajes, el transporte vuelve a ocupar un lugar central en el costo de vida del AMBA.