comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El tiempo en Río Negro hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 19 - 33 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 23 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Norte 21 - 36 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 26 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 56m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:20 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 26 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 2 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 14 - 23 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noreste 15 - 25 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 17 - 28 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 18 - 31 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 19 - 33 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 22 - 37 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noreste 24 - 41 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noreste 24 - 43 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noreste 26 - 45 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noreste 26 - 46 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Noreste 24 - 45 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Noreste 22 - 43 km/h 0% Cubierto
17:00 10° 10° Noreste 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noreste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Noreste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Norte 20 - 36 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Norte 20 - 34 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

  2. Se complica el clima en Buenos Aires:tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis

    Se complica el clima en Buenos Aires: tormentas fuertes, ráfagas de 50 km/h y posible ciclogénesis

  3. Ciclogénesis en el AMBA:cuándo llegan las lluvias fuertes y qué se espera para el cierre de las vacaciones de invierno

    Ciclogénesis en el AMBA: cuándo llegan las lluvias fuertes y qué se espera para el cierre de las vacaciones de invierno

  4. Alerta por frío polar:una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

    Alerta por frío polar: una masa de aire antártico llevará las temperaturas hasta los 20°C bajo cero en la Patagonia

  5. Rotundo cambio del pronóstico en Buenos Aires:siguen las lluvias y se supo cuándo hay fecha para tormentas fuertes

    Rotundo cambio del pronóstico en Buenos Aires: siguen las lluvias y se supo cuándo hay fecha para tormentas fuertes
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La agenda de Javier Milei para cerrar julio:Cadena Nacional, reforma del BCRA y reunión al presidente de Corea del Sur

La agenda de Javier Milei para cerrar julio: Cadena Nacional, reforma del BCRA y reunión al presidente de Corea del Sur

Axel Kicillof inauguró una base de la UTOI en Lomas de Zamora

Tragedia en San Juan:el Ministerio de Seguridad brindó detalles sobre el accidente de helicóptero

De los tres pedidos cautelares a una posible condena de la ONU al Estado nacional:qué dijeron los abogados de Cristina Kirchner

Economía

Subastan cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria:cuándo y cómo será la modalidad de puja

Subastan cuatriciclos y tractores de una famosa empresa agropecuaria: cuándo y cómo será la modalidad de puja

Jubilados y pensionados ANSES:cómo cambia el calendario de cobro por el feriado de agosto

Cuánto cobra un repartidor de delivery por pedido y cuántas entregas necesita para superar la línea de la pobreza

Aumenta el tren en AMBA desde agosto:cuánto cuesta viajar con SUBE y qué líneas cambian la tarifa

Internacionales

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado

Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot para la defensa de Ucrania

Elecciones en Brasil:quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele

El Gobierno de Donald Trump quiere que los países de América Latina se rearmen para la lucha contra el narcotráfico