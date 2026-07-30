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El tiempo en Neuquén hoy, 30 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Cubierto
Viento
Este 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 5m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 30 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:36 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 30 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 14 - 24 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 15 - 26 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 15 - 27 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 16 - 28 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 16 - 28 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 15 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 13 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 13 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 14 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Noreste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Noreste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Noreste 14 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Noreste 12 - 28 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Este 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Este 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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