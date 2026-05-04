Cáncer, signo de Agua regido por Luna, recibe hoy 04 de mayo de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo.

Salud y energía de Cáncer este día 04 de mayo de 2026

Si has juzgado equivocadamente a un amigo, discúlpate ya, mañana será muy tarde. Reconocer nuestros errores es señal de madurez.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer? Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Cáncer? Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer? El número de la suerte de Cáncer es el 2.