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Horóscopo de hoy Piscis: las predicciones para este 19 de junio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Piscis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Piscis, signo de Agua regido por Neptuno, recibe hoy 19 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Las tensiones creadas por las obligaciones se disiparán gracias a una buena noticia que llegará desde lejos. Sorpresa en puerta. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

Los logros que tienes en el trabajo no se comparan con la felicidad que vives en el plano amoroso. Disfruta el momento.

Salud y energía de Piscis este día 19 de junio de 2026

Si tu intuición te indica que no debes hacer tal o cual cosa, hazle caso. De esta manera lograrás evitar pasar un mal rato, cuídate.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

En los negocios, no te dejes guiar por conceptos pasados de moda. Rodéate de gente joven, que aporte una mirada nueva.

¿Cuáles son las fechas de Piscis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis?

Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Piscis?

Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis?

El número de la suerte de Piscis es el 7.

¿Cómo es la personalidad de Piscis?

Piscis es un signo compasivo, artístico y soñador.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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