Adiós a las macetas clásicas: la tendencia decorativa que arrasa en 2026 y realza las plantas de interior

Macetas con textura, la nueva moda en plantas Foto: Pinterest

La decoración de interiores evoluciona constantemente, pero las plantas de interiores siguen ocupando un lugar privilegiado en cocinas, livings y hasta en el dormitorio. Sin embargo, ya no alcanza solamente con elegir una especie llamativa, sino que ahora, las macetas también ganaron protagonismo.

En este contexto, las tradicionales superficies lisas comenzaron a quedar atrás para dar paso a una alternativa que aporta personalidad, profundidad visual y un estilo mucho más contemporáneo. Se trata de las macetas texturizadas, una tendencia que gana terreno en livings, balcones, cocinas y dormitorios gracias a su capacidad para transformar cualquier espacio sin necesidad de grandes cambios.

Macetas con textura, la nueva moda en plantas Foto: Pinterest

Estas macetas se caracterizan por incorporar relieves, patrones geométricos, acabados artesanales o superficies inspiradas en materiales naturales como la piedra, la madera o la cerámica rústica. Y a diferencia de los diseños lisos tradicionales, estas piezas aportan dinamismo visual y generan un mayor impacto decorativo, incluso cuando se utilizan con plantas pequeñas. Por eso, los especialistas en interiorismo las consideran un recurso ideal para sumar interés a los ambientes de forma sencilla.

Además, pueden encontrarse en una amplia variedad de estilos, desde modelos minimalistas con texturas sutiles hasta opciones más audaces con diseños orgánicos, ondulados o inspirados en la naturaleza.

Macetas con textura, la nueva moda en plantas Foto: Pinterest

Macetas texturadas: una forma de incorporar diseño a las plantas del hogar

El auge de las macetas texturizadas está relacionado con una búsqueda cada vez más fuerte de espacios cálidos, personalizados y conectados con lo natural. Las tendencias actuales apuntan a incorporar elementos que transmitan sensaciones y aporten carácter a los ambientes. En este sentido, las texturas ayudan a romper con la uniformidad visual y crean puntos de interés que enriquecen la decoración.

Las macetas texturizadas funcionan tanto en interiores como en exteriores. Una buena opción es agrupar varias de distintos tamaños para crear composiciones visuales atractivas en mesas auxiliares, estanterías o balcones.

Macetas con textura, la nueva moda en plantas Foto: Pinterest

También pueden convertirse en el centro de atención cuando se utilizan con plantas de gran porte, como monsteras, ficus o palmeras de interior. Para lograr un resultado equilibrado, los expertos recomiendan combinar diferentes relieves dentro de una misma paleta de colores. De esta manera, se consigue un efecto sofisticado sin sobrecargar el ambiente.