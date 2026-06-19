Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en el Líbano

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

Israel y Hezboláh acordaron un alto el fuego que ya entró en vigor, según afirmó un alto funcionario estadounidense, después de que las hostilidades entre ambas partes se intensificaran de manera considerable durante la noche del jueves en el Líbano.

“Hezbolá e Israel han acordado un alto el fuego”, afirmó el funcionario, añadiendo que los negociadores de Estados Unidos y Qatar llegaron a este acuerdo con la ayuda de Irán. “Tenemos entendido que, tras el intercambio de disparos de hoy, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego”.

Nuevos ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS

La intensificación de la violencia en Líbano puso a prueba el acuerdo provisional entre Washington y Teherán firmado el miércoles para poner fin a la guerra más amplia en Medio Oriente.

Un diputado de Hezbolá afirmó que Irán había informado al grupo de que las conversaciones con Washington no podrían continuar sin la aplicación de un alto el fuego general.

Nuevos ataques en el Líbano. Foto: REUTERS

Durante la noche, los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 18 personas en Líbano, según informó el Ministerio de Salud libanés, mientras que cuatro soldados israelíes murieron en el sur de Líbano, en uno de los ataques más letales perpetrados por Hezboláh durante esta guerra.

El acuerdo con Teherán exige que Estados Unidos, Irán y sus aliados declaren el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano. La violencia remitió de forma significativa a principios de esta semana, pero desde entonces se ha recrudecido.