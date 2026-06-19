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Aumento en las pensiones por discapacidad: cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

A partir del mes de junio aumentarán los valores de las pensiones por discapacidad en un 2,1% en base a una variación en el IPC, según una publicación en el Boletín Oficial.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Aumentaron las pensiones por discapacidad a partir del mes de junio.
Aumentaron las pensiones por discapacidad a partir del mes de junio. Foto: Foto generada con IA
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Este viernes, el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dispuso un incremento del 2,1% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad mediante un comunicado en el Boletín Oficial.

La Resolución 1297/2026 fue firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y realizó una actualización en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. A su vez, habrá una variación especial para la zona patagónica.

¿Qué estableció la medida?

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de junio del año en curso, consistente en un incremento del 2,1%, sin diferencia por tipo de prestación”, afirma la resolución.

Además, se indicó que ese porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de mayo de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

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Además, en la citada resolución se indicó que habrá “un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona de la Patagonia”.

Discapacidad, silla de ruedas, CUD.
La actualización en las pensiones por discapacidad se realizaron en base al IPC. Foto: Freepik AI

¿Cuáles son los mayores cambios en los valores de las terapias?

Los centros de día para una jornada doble aumentarán de $1.037.014,16 a $1.058.791,92 y de $551.687,35 a $563.272,78 para una jornada simple. Por su parte, un centro educativo terapéutico pasará a cobrar $1.189.351 por jornada doble y $649.532,62 por una jornada simple.

En este sentido, las terapias de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42, una rehabilitación de tipo módulo integral intensivo costará $173.795,66 y una que incluya hospitalización de día por jornada simple, $624.939,96. También se destinará $865,07 por cada km de transporte recorrido y $4.740,29 en concepto de alimentación.

¿Cuáles son los 7 tipos de discapacidad que reconoce el CUD?

  • Discapacidad física o motora: se trata de afecciones que afectan la capacidad de movimiento, como parálisis, debilidad muscular, amputaciones, espina bífida o parálisis cerebral.
  • Discapacidad sensorial: incluye la discapacidad visual (ceguera o baja visión) y la discapacidad auditiva (sordera o pérdida de audición).
  • Discapacidad intelectual: implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, manifestándose en habilidades conceptuales, sociales y prácticas.
  • Discapacidad psicosocial: son afecciones que afectan la salud mental y el comportamiento, como trastornos de ansiedad, depresión o esquizofrenia.
El Certificado Único de Discapacidad reconoce 7 tipos de discapacidad. Foto: Municipalidad de Zapala.

Beneficios del CUD en 2026

Además, se aclara lo siguiente sobre los derechos establecidos en la legislación vigente:

  • Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
  • Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
  • Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
  • Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
  • Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades. 
  • Discapacidad múltiple: se refiere a la coexistencia de dos o más tipos de discapacidad simultáneamente.
  • Discapacidad del desarrollo: incluye condiciones como el autismo y la discapacidad intelectual, que afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro.
  • Discapacidad del lenguaje y la comunicación: son afectaciones que dificultan la capacidad de hablar, escuchar o procesar el lenguaje.
DiscapacidadMinisterio de Salud
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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