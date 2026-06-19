Insólito: una isla caribeña que desaparece bajo el agua amplía el territorio marítimo de un país de América Latina

La Isla de Aves, perteneciente a Venezuela. Foto: Google Earth.

En medio del mar Caribe existe un pequeño territorio que, pese a su tamaño diminuto y a la amenaza constante de quedar sumergido por las tormentas, tiene una enorme importancia geopolítica. Se trata de la Isla de Aves, un islote perteneciente a Venezuela cuya existencia le permite al país extender sus derechos sobre una vasta área marítima rica en recursos naturales.

Aunque mide apenas unos cientos de metros y carece de población permanente, este territorio se convirtió en una pieza clave para la estrategia marítima venezolana. Su relevancia no está en la tierra emergida, sino en las aguas que la rodean y en los derechos que genera según la legislación internacional.

La base en la Isla de Aves, en Venezuela. Foto: Google Earth.

Isla de Aves: dónde queda y cuál es su importancia para Venezuela

La Isla de Aves se encuentra en el Caribe oriental, a unos 547 kilómetros de la costa continental venezolana y aproximadamente 225 kilómetros al oeste de Dominica. Tiene cerca de 375 metros de largo, menos de 50 metros de ancho y una altura máxima de apenas cuatro metros sobre el nivel del mar. Durante huracanes intensos puede quedar totalmente cubierta por las olas.

A pesar de estas dimensiones reducidas, Venezuela sostiene que la Isla de Aves cumple con los requisitos para ser considerada una isla según el derecho internacional. Esa condición le permitiría generar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas, ampliando significativamente el espacio marítimo bajo jurisdicción venezolana.

Isla de Aves. Foto: Google Earth.

Gracias a esta interpretación, el país puede proyectar derechos sobre una extensa superficie oceánica donde existen importantes recursos pesqueros y potenciales reservas energéticas. Diversos estudios señalan que de la existencia de este islote derivan más de 130.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos bajo soberanía o jurisdicción venezolana.

Una isla con un enorme valor estratégico y ambiental: qué la vuelve tan importante

La soberanía venezolana sobre la Isla de Aves fue reconocida en 1865 mediante un laudo arbitral emitido por la reina Isabel II de España, tras una disputa con los Países Bajos. Actualmente, forma parte de las Dependencias Federales de Venezuela y alberga la Base Científico Naval Simón Bolívar, construida sobre pilotes para resistir las condiciones extremas del lugar.

La importante fauna que contiene la Isla de Aves. Foto: Google Earth.

Además de su importancia estratégica, la isla posee un enorme valor ecológico. Es uno de los principales sitios de anidación de la tortuga verde en el Caribe y sirve de refugio para numerosas especies de aves marinas. Por esta razón fue declarada refugio de fauna silvestre y es considerada un ecosistema clave para la conservación regional.

Sin embargo, la erosión costera, el aumento del nivel del mar y el impacto de los huracanes amenazan su supervivencia. Aun así, este pequeño islote continúa siendo uno de los territorios más estratégicos de América Latina por la enorme influencia que ejerce sobre el mapa marítimo del Caribe.