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Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera: la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

El líder de La Libertad Avanza estará en Rosario este sábado 20 de junio con el objetivo de encabezar el acto oficial y mostrar unidad en el Gobierno. Los detalles del itinerario.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei en el Tedeum de 2025.
Javier Milei en el Tedeum de 2025. Foto: Presidencia
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El Gobierno busca replicar la foto de orden político del Tedeum del 25 de mayo durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario, donde este sábado 20 de junio se presentará Javier Milei junto a Karina Milei y Santiago Caputo ante la convocatoria del Gabinete ampliado. Desde Casa Rosada, consideran que la estrategia apunta a demostrar cohesión interna y intenta exhibir un alineamiento total detrás de la figura presidencial para resistir la presión legislativa del Congreso y sostener la marcha de su agenda de reformas.

Encuentro en Casa Rosada de Karina Milei y Patricia Bullrich.
Karina Milei y Patricia Bullrich asistirán al acto por el Día de la Bandera. Foto: NA

Acto del 20 de junio: cómo es la convocatoria del Gobierno

La convocatoria para el acto del 20 de junio incluye ministros, secretarios, funcionarios de primera línea y referentes parlamentarios del oficialismo.

La presencia de Caputo en el acto por el Día de la Bandera puede leerse internamente. El asesor presidencial atraviesa varias semanas de fricciones con el karinismo y el sector de los Menem por la conducción de la estrategia digital, la construcción territorial y las versiones sobre un eventual proyecto político propio. Desde la Casa Rosada intentan ahora descomprimir el conflicto y prevenir nuevos enfrentamientos públicos. La imagen en Rosario apuntaría a fortalecer la percepción de que el asesor continúa integrado al núcleo del poder presidencial.

Martín Menem participará también del acto según fuentes del oficialismo aunque al momento se encuentra de viaje por Israel. Buscan proyectar con su presencia un mensaje de unidad. Por su parte, Patricia Bullrich confirmó asistencia a la reunión luego de que tense su vínculo con la Rosada por el pliego de María Verónica Michelli.

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Martín Menem está de viaje por Israel pero llegará a participar del acto oficial. Foto: NA

En el Gobierno admitieron que el vínculo con Bullrich continúa siendo complejo, aunque aseguran que no existe espacio para una fractura. La senadora mantiene influencia propia, cuenta con capacidad para incidir en la agenda legislativa y figura en las proyecciones electorales de 2027. En el entorno de Karina Milei persiste la intención de promover una eventual candidatura suya en la Ciudad de Buenos Aires, una jugada que además permitiría que su escaño en el Senado quede en manos de Pilar Ramírez, una dirigente alineada con la secretaria general de la Presidencia.

Patricia Bullrich, senadora.
El vínculo del oficialismo con Patricia Bullrich sigue siendo complejo pero estaría presente en el acto por el Día de la Bandera. Foto: NA

Uno de los ausentes en aquel acto será Juan Bautista Mahiques, quien no podrá asistir porque está en París a punto de participar de actividades ante el GAFI junto a una comitiva argentina integrada por funcionarios de áreas económicas y de control y jueces.

La posible asistencia de Victoria Villarruel al evento será otro punto a revisar ya que su relación con la Casa Rosada sigue rota y la han dejado afuera de ciertos actos organizados por Nación como aquel Tedeum. “Esta semana hay una agenda legislativa importante en el Senado, mañana hay diversas comisiones y también reunión de Labor Parlamentaria para definir una posible sesión el día jueves. Después habrá tiempo de pensar en el Día de la Bandera”, expresaron a TN fuentes del Senado.

El Gobierno también intenta aprovechar las fechas patrias para retomar protagonismo. En la Casa Rosada confían en que la puesta en escena de Rosario pueda repetirse el 9 de Julio en Tucumán, con una nueva convocatoria que reúna a miembros del Gabinete y a las principales figuras del oficialismo. El objetivo es consolidar una serie de actos de cohesión política que contribuya a desplazar la atención de las disputas internas y volver a centrar el debate en la gestión, las reformas y la marcha de la economía.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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