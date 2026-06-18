Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera. Foto: Captura

El Municipio de Ezeiza llevó a cabo una ceremonia que logró unir la tradición patria con la innovación tecnológica del siglo XXI. Más de 3.500 alumnos y alumnas de 4to grado de escuelas públicas y privadas del distrito prometieron lealtad a la insignia nacional en un marco que rompió los esquemas del clásico acto escolar.

La gran sorpresa de la jornada, llegó justo antes del momento de la promesa. Las pantallas gigantes proyectaron un video generado íntegramente con Inteligencia Artificial (IA) que trajo al presente al mismísimo Manuel Belgrano. Lejos de los discursos rígidos, el prócer interactuó conceptualmente con las delegaciones escolares, brindándoles un mensaje cercano y adaptado a los códigos de los más chicos. Esta innovadora propuesta audiovisual buscó transformar la manera en que las nuevas generaciones conectan con las raíces y los valores de la historia argentina.

Más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, quien encabezó la actividad junto a Dulce Granados, destacó la importancia de hablarle a los jóvenes en su propio idioma: “Hoy hay más de 30 escuelas presentes; muchos de ustedes no se conocen, pero todos pertenecemos a la misma familia. Tenemos que cuidarnos y ser empáticos el uno con el otro, como decía Manuel Belgrano”, afirmó el jefe comunal, reafirmando además su compromiso absoluto con la educación pública.

Una fiesta popular y dinámica

El evento se alejó de los protocolos estrictos para convertirse en una verdadera fiesta. Con el acompañamiento de la Banda de Música Militar Teniente Benjamín Matienzo de la Fuerza Aérea Argentina, los miles de chicos agitaron sus banderas celestes y blancas al ritmo de marchas tradicionales, pero también explotaron de euforia al cantar “Muchachos”, el hit de la Selección Nacional.

Compromiso con la seguridad local

La emotiva jornada también tuvo su espacio institucional de solemnidad cuando el intendente Granados tomó el Juramento de Fidelidad a los aspirantes a cadetes de la Policía Municipal Ezeiza Alfa.

“Estos hombres y mujeres son vecinos de nuestro distrito que han tomado la decisión de cuidarnos a todos. Son a quienes van a ver en la puerta de la escuela cuidándolos cuando entran y salen. Les pido que cuiden a nuestros niños y a los barrios para seguir haciendo de Ezeiza un lugar seguro para vivir”, sentenció Granados ante la presencia de autoridades educativas, concejales, familias y fuerzas de seguridad.