No hubo acuerdo: ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el aumento trimestral del 6,6% más el bono de $50.000 pesos en agosto que propuso el Gobierno.

El Gobierno oficializó un aumento trimestral del 6,6% para los trabajadores estatales sumado a un bono de $50.000 en agosto. Esta propuesta fue aceptada por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó.

La recomposición salarial propuesta se dividirá en tres tramos: 2,4% en junio, 2,2% desde julio y 1,9% en agosto. La negociación se llevó a cabo en medio de un clima de fuerte tensión entre los gremios estatales y el Ejecutivo, luego de meses de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó: “Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, comentó que la oferta no fue suficiente. Foto: Twitter @Cesargarzon80

¿Cuánto aumentarán los sueldos de trabajadores estatales mes a mes?

Los aumentos serán acumulativos:

2,4% en junio

2,1% en julio

1,9% en agosto más un bono remunerativo de $50.000 por única vez.

Este impacto se dará además en los salarios de los funcionarios nacionales: ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades de rango similar.

En este sentido, el salario bruto de mayo que fue abonado a principios de junio para el jefe de Gabinete y de los ministros fue de $8.020.866; los secretarios cobraron $7.346.575 y los subsecretarios cobraron $6.672.510.

Por su parte, el presidente y la vicepresidenta mantienen sus salarios congelados desde diciembre del 2023 con $7.346.575 y $6.672.510, respectivamente.

¿Cuál es la situación de las paritarias docentes y estatales bonaerenses?

Los docentes y estatales bonaerenses continúan en su malestar a la espera de una nueva convocatoria para cerrar un nuevo acuerdo paritario con Axel Kicillof al encontrarse en un cuarto intermedio en las negociaciones paritarias.

Los gremios y las autoridades bonaerenses no llegaron a un acuerdo y postergaron la mesa paritaria. El secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, afirmó: “Necesitamos seguir discutiendo la pérdida del poder adquisitivo de los estatales de la provincia a raíz del ajuste del gobierno nacional”.

Los docentes y el gobierno de Axel Kicillof se encuentran en un cuarto intermedio de negociaciones paritarias salariales. Foto: Archivo

El acuerdo salarial de la provincia de Buenos Aires venció en el mes de mayo y contempló una suba del 9,3% en el período febrero-mayo para los trabajadores estatales, con una aplicación en tres cuotas y acompañada por una cláusula de revisión.