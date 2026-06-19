Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

“Si sos trapito, te meto preso”: la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

El jefe de Gobierno porteño estableció una reforma del Código Contravencional que busca terminar con los “trapitos” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante graves sanciones.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estableció una medida contra los "trapitos" que prevé hasta días de cárcel.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estableció una medida contra los "trapitos" que prevé hasta días de cárcel.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Legislatura Porteña aprobó una reforma del Código Contravencional con el objetivo de endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, aumento de multas y sanciones para organizaciones vinculadas con esas prácticas.

En redes sociales, Jorge Macri publicó un video y afirmó: “Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”.

Entre imágenes que hacen alusión a los cuidacoches y testimonios de personas afectadas por ellos, Macri explicó: “Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso".

Jorge Macri en contra de los trapitos. @jorgemacri vía Instagram

¿Qué cambios estableció la nueva ley?

La Ley 6961 permite que la Policía de la Ciudad pueda detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos en la vía pública o a la gente común durante eventos masivos. La reforma contó con 36 votos afirmativos y fue acordada con legisladores de distintas fuerzas políticas.

Contenido Recomendado

El Gobierno llegó a un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires para cancelar de la deuda por la coparticipación de 2025

El Gobierno llegó a un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires para cancelar de la deuda por la coparticipación de 2025

El PRO le planta cara al Gobierno y defiende una candidatura de Mauricio Macri para 2027

El PRO le planta cara al Gobierno y defiende una candidatura de Mauricio Macri para 2027

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas a estas prácticas que generaban multas “incobrables”, según Jorge Macri. En declaraciones para TN comentó: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”. Y afirmó una vez más la “tolerancia cero” contra esa práctica.

Jorge Macri comentó que tendrá "tolerancia cero" ante las conductas de los trapitos. Foto: NA

En este sentido, la nueva ley comenta que el esquema de penalizaciones económicas vigente resulta insuficiente y que las sanciones leves favorecían una repetición de la conducta. De esta forma, ahora distinguen entre infractores ocasionales y quienes se dedican a organizar el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

¿Cuáles son las nuevas penas que estableció la reforma?

La reforma establece penas diferenciadas según el tipo de infracción y el contexto en el que se cometa, por lo que en eventos masivos la detención será de 20 a 50 días si se registra una organización previa o la existencia de bandas. Luego, quienes cuiden coches ilegalmente en cualquier calle tendrán una detención de 10 a 30 días. Por su parte, los jefes, organizadores o promotores podrán recibir hasta 60 días de cárcel.

En este sentido, las penas serán duplicadas en situaciones en las que exista violencia, acoso o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o el entorno. Por eso mismo, el artículo 1 de la ley indica que la inclusión de intimidación, persistencia o desigualdad de género en el accionar duplicará el monto de la sanción más allá de los máximos previstos.

Según Jorge Macri, quienes cuiden coches ilegalmente en cualquier calle tendrán una detención de 10 a 30 días. Foto: NA

En este sentido, los días de trabajo comunitario pasan de 20 a 45, y las multas pasan de un rango de $50.000 a $258.000 a partir de $1.139.988; es decir, de 1200 unidades fijas a 7000.

El juez que intervenga en aquellas detenciones deberá poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo a cargo. Así, quienes promuevan la actividad podrían ser excluidos de los programas estatales por dos años.

¿Qué pasará en los próximos eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires?

Las nuevas penas serán aplicadas a cualquier evento realizado en la Ciudad y el área de control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda del evento. A su vez, el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.

Al comprobar la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podría duplicar las multas de 10.000 Unidades Fijas a 20.000; es decir, de 10 millones a 20 millones de pesos. En este sentido, las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días.

Jorge MacriTrapitosCiudad de Buenos Aires
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera:la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

    Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera: la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

  2. Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada:los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

    Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada: los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

  3. Nueva ley de regularización de armas en Argentina:cómo funciona el régimen que permite registrar armamento no declarado

    Nueva ley de regularización de armas en Argentina: cómo funciona el régimen que permite registrar armamento no declarado

  4. Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

    Qué es el salario dinámico y cómo se aplicará según la Reforma laboral del Gobierno

  5. Producción y exportación de vacunas antigripales:los detalles de la inversión de más de US$35 millones que comunicó el Gobierno

    Producción y exportación de vacunas antigripales: los detalles de la inversión de más de US$35 millones que comunicó el Gobierno
Lo último
También podría interesarte
Política

“Si sos trapito, te meto preso”:la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

“Si sos trapito, te meto preso”: la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera:la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada:los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Economía

Es oficial:desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Es oficial: desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Aumento en las pensiones por discapacidad:cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

ANSES:quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

MSCI le cierra la puerta a la Argentina:seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Internacionales

Estrecho de Ormuz:el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estrecho de Ormuz: el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en el Líbano

Cuba aprobó un paquete de reformas en medio de la presión de EE.UU.:apertura de la economía al sector privado e inversión extranjera

Insólito:una isla caribeña que desaparece bajo el agua amplía el territorio marítimo de un país de América Latina