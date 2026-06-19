“Si sos trapito, te meto preso”: la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, estableció una medida contra los "trapitos" que prevé hasta días de cárcel.

La Legislatura Porteña aprobó una reforma del Código Contravencional con el objetivo de endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, aumento de multas y sanciones para organizaciones vinculadas con esas prácticas.

En redes sociales, Jorge Macri publicó un video y afirmó: “Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”.

Entre imágenes que hacen alusión a los cuidacoches y testimonios de personas afectadas por ellos, Macri explicó: “Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso".

Jorge Macri en contra de los trapitos. @jorgemacri vía Instagram

¿Qué cambios estableció la nueva ley?

La Ley 6961 permite que la Policía de la Ciudad pueda detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos en la vía pública o a la gente común durante eventos masivos. La reforma contó con 36 votos afirmativos y fue acordada con legisladores de distintas fuerzas políticas.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas a estas prácticas que generaban multas “incobrables”, según Jorge Macri. En declaraciones para TN comentó: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”. Y afirmó una vez más la “tolerancia cero” contra esa práctica.

Jorge Macri comentó que tendrá "tolerancia cero" ante las conductas de los trapitos. Foto: NA

En este sentido, la nueva ley comenta que el esquema de penalizaciones económicas vigente resulta insuficiente y que las sanciones leves favorecían una repetición de la conducta. De esta forma, ahora distinguen entre infractores ocasionales y quienes se dedican a organizar el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

¿Cuáles son las nuevas penas que estableció la reforma?

La reforma establece penas diferenciadas según el tipo de infracción y el contexto en el que se cometa, por lo que en eventos masivos la detención será de 20 a 50 días si se registra una organización previa o la existencia de bandas. Luego, quienes cuiden coches ilegalmente en cualquier calle tendrán una detención de 10 a 30 días. Por su parte, los jefes, organizadores o promotores podrán recibir hasta 60 días de cárcel.

En este sentido, las penas serán duplicadas en situaciones en las que exista violencia, acoso o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor o el entorno. Por eso mismo, el artículo 1 de la ley indica que la inclusión de intimidación, persistencia o desigualdad de género en el accionar duplicará el monto de la sanción más allá de los máximos previstos.

Según Jorge Macri, quienes cuiden coches ilegalmente en cualquier calle tendrán una detención de 10 a 30 días. Foto: NA

En este sentido, los días de trabajo comunitario pasan de 20 a 45, y las multas pasan de un rango de $50.000 a $258.000 a partir de $1.139.988; es decir, de 1200 unidades fijas a 7000.

El juez que intervenga en aquellas detenciones deberá poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo a cargo. Así, quienes promuevan la actividad podrían ser excluidos de los programas estatales por dos años.

¿Qué pasará en los próximos eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires?

Las nuevas penas serán aplicadas a cualquier evento realizado en la Ciudad y el área de control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda del evento. A su vez, el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.

Al comprobar la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podría duplicar las multas de 10.000 Unidades Fijas a 20.000; es decir, de 10 millones a 20 millones de pesos. En este sentido, las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días.