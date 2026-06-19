Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada: los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

La Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, dispuso el traslado de la biblioteca y el archivo histórico de la Secretaría de Legal y Técnica ubicados en la planta baja de la Casa Rosada. La medida se confirmó luego de que se viralizara en redes sociales un video que muestra a empleados públicos arrojando tomos oficiales desde una escalera y mientras las autoridades evalúan el destino final de las oficinas vaciadas, el material bibliográfico, que recopila la historia de los Boletines Oficiales, pasará a un área de acceso restringido bajo la órbita de María Ibarzabal Murphy.
El Palacio de Gobierno se convirtió nuevamente en el escenario de una profunda reconfiguración operativa y espacial. El desalojo de las dependencias bibliográficas, registrado en primera instancia por los periodistas acreditados en la sede gubernamental, generó alarma en sectores técnicos e historiadores debido a que el archivo resguarda la documentación administrativa de la Nación. Desde el entorno oficial, confirmaron a TN que las piezas literarias se reubicarán en un sector cerrado al público general y añadieron que el plan contempla un proceso de digitalización que alcanzará únicamente a una parte del catálogo recuperado.
La reestructuración corre por cuenta de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica, Patrimonio e Infraestructura Edilicia, un área técnica coordinada por la arquitecta Marité Berdasco. La especialista, que ya había cumplido funciones similares de restauración durante la presidencia de Mauricio Macri, retornó a Balcarce 50 bajo el ala de la hermana del presidente para comandar los constantes cambios de distribución de oficinas que caracterizan a la actual gestión de La Libertad Avanza.
Qué otras modificaciones simbólicas realizó el Gobierno en Casa Rosada
- Renombramiento de espacios emblemáticos: la administración actual sustituyó la denominación del histórico “Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario” para transformarlo en el “Salón de los Próceres”, replicando una medida similar con el antiguo “Salón de los Pueblos Originarios”, rebautizado como “Salón Héroes de Malvinas”.
- Desplazamiento de despachos jerárquicos: la secretaria General de la Presidencia consolidó su influencia física en la sede de gobierno al tomar posesión permanente de las oficinas principales de la Jefatura de Gabinete.
- Centralización de ministros en planta baja: el reordenamiento territorial obligó a que las dependencias de coordinación política se concentren en las inmediaciones del Patio de las Palmeras, donde conviven las oficinas operativas del ministro coordinador, Manuel Adorni, y el titular del Ministerio del Interior, Diego Santilli.