Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada: los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

Casa Rosada. Foto: NA

La Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, dispuso el traslado de la biblioteca y el archivo histórico de la Secretaría de Legal y Técnica ubicados en la planta baja de la Casa Rosada. La medida se confirmó luego de que se viralizara en redes sociales un video que muestra a empleados públicos arrojando tomos oficiales desde una escalera y mientras las autoridades evalúan el destino final de las oficinas vaciadas, el material bibliográfico, que recopila la historia de los Boletines Oficiales, pasará a un área de acceso restringido bajo la órbita de María Ibarzabal Murphy.

El Palacio de Gobierno se convirtió nuevamente en el escenario de una profunda reconfiguración operativa y espacial. El desalojo de las dependencias bibliográficas, registrado en primera instancia por los periodistas acreditados en la sede gubernamental, generó alarma en sectores técnicos e historiadores debido a que el archivo resguarda la documentación administrativa de la Nación. Desde el entorno oficial, confirmaron a TN que las piezas literarias se reubicarán en un sector cerrado al público general y añadieron que el plan contempla un proceso de digitalización que alcanzará únicamente a una parte del catálogo recuperado.

La reestructuración corre por cuenta de la Dirección Nacional de Planificación Estratégica, Patrimonio e Infraestructura Edilicia, un área técnica coordinada por la arquitecta Marité Berdasco. La especialista, que ya había cumplido funciones similares de restauración durante la presidencia de Mauricio Macri, retornó a Balcarce 50 bajo el ala de la hermana del presidente para comandar los constantes cambios de distribución de oficinas que caracterizan a la actual gestión de La Libertad Avanza.

Qué otras modificaciones simbólicas realizó el Gobierno en Casa Rosada