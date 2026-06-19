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ANSES: quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

ANSES hoy: enterate qué prestaciones están activas y cómo verificar tu fecha y lugar.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cobros ANSES
Cobros ANSES Foto: Anses
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de junio. Este mes, las prestaciones recibieron un aumento del 2,58% por la fórmula de movilidad previsional y, en el caso de jubilados y pensionados, también se suma el medio aguinaldo.

Quiénes cobran hoy, viernes 19 de junio de 2026

Quiénes cobran hoy:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima: DNI terminados en 8.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 8.
  • Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6.
  • Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1.

También cobran:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

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  • Se pueden cobrar entre el 8 de junio y el 8 de julio, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

  • Primera quincena: del 9 de junio al 8 de julio.
  • Segunda quincena: del 22 de junio al 8 de julio.

ANSES organiza los pagos de manera escalonada según la terminación del DNI para agilizar el cobro y evitar demoras en las entidades bancarias.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Para evitar confusiones (y chequear banco/sucursal), la vía recomendada es mi ANSES o el calendario oficial:

Paso a paso (mi ANSES):

  1. Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Elegí Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro.
  3. Revisá medio de cobro asignado y fecha disponible (te lo muestra el sistema).

También podés consultar desde la sección “Calendario de pagos” (sitios oficiales y redes institucionales), tal como detalla el instructivo del Estado.

¿Qué hacer si hoy “te corresponde” pero no se acredita?

Si tu prestación figura como habilitada dentro del período y aún no ves el dinero:

  • Verificá fecha/lugar/medio de cobro en mi ANSES, porque ahí se confirma el canal asignado (banco/cuenta).
  • Chequeá que estés dentro del período vigente.
  • Si la consulta oficial no muestra cobro o hay inconsistencias, seguí el canal de atención oficial indicado en los portales del Estado/ANSES (Atención Virtual / consultas).
ANSESEconomía argentina
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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