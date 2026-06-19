ANSES: quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

Cobros ANSES Foto: Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de junio. Este mes, las prestaciones recibieron un aumento del 2,58% por la fórmula de movilidad previsional y, en el caso de jubilados y pensionados, también se suma el medio aguinaldo.

Quiénes cobran hoy, viernes 19 de junio de 2026

Quiénes cobran hoy:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima : DNI terminados en 8.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : DNI terminados en 8.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.

Asignación por Embarazo : DNI terminados en 6.

Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1.

También cobran:

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Se pueden cobrar entre el 8 de junio y el 8 de julio, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

Primera quincena : del 9 de junio al 8 de julio.

Segunda quincena: del 22 de junio al 8 de julio.

ANSES organiza los pagos de manera escalonada según la terminación del DNI para agilizar el cobro y evitar demoras en las entidades bancarias.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Para evitar confusiones (y chequear banco/sucursal), la vía recomendada es mi ANSES o el calendario oficial:

Paso a paso (mi ANSES):

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Elegí Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro. Revisá medio de cobro asignado y fecha disponible (te lo muestra el sistema).

También podés consultar desde la sección “Calendario de pagos” (sitios oficiales y redes institucionales), tal como detalla el instructivo del Estado.

¿Qué hacer si hoy “te corresponde” pero no se acredita?

Si tu prestación figura como habilitada dentro del período y aún no ves el dinero: