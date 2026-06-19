ANSES: quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de junio. Este mes, las prestaciones recibieron un aumento del 2,58% por la fórmula de movilidad previsional y, en el caso de jubilados y pensionados, también se suma el medio aguinaldo.
Quiénes cobran hoy, viernes 19 de junio de 2026
Quiénes cobran hoy:
- Jubilados y pensionados que cobran la mínima: DNI terminados en 8.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 8.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 6.
- Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1.
También cobran:
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Se pueden cobrar entre el 8 de junio y el 8 de julio, sin importar la terminación del DNI.
Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):
- Primera quincena: del 9 de junio al 8 de julio.
- Segunda quincena: del 22 de junio al 8 de julio.
ANSES organiza los pagos de manera escalonada según la terminación del DNI para agilizar el cobro y evitar demoras en las entidades bancarias.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro
Para evitar confusiones (y chequear banco/sucursal), la vía recomendada es mi ANSES o el calendario oficial:
Paso a paso (mi ANSES):
- Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Elegí Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro.
- Revisá medio de cobro asignado y fecha disponible (te lo muestra el sistema).
También podés consultar desde la sección “Calendario de pagos” (sitios oficiales y redes institucionales), tal como detalla el instructivo del Estado.
¿Qué hacer si hoy “te corresponde” pero no se acredita?
Si tu prestación figura como habilitada dentro del período y aún no ves el dinero:
- Verificá fecha/lugar/medio de cobro en mi ANSES, porque ahí se confirma el canal asignado (banco/cuenta).
- Chequeá que estés dentro del período vigente.
- Si la consulta oficial no muestra cobro o hay inconsistencias, seguí el canal de atención oficial indicado en los portales del Estado/ANSES (Atención Virtual / consultas).