Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Es oficial: desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Desde este viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán elegir entre presentar el CUD al subir al colectivo o vincularlo a una tarjeta SUBE registrada para viajar gratis junto a un acompañante, siempre que el certificado esté vigente.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cómo funcionará este beneficio?
¿Cómo funcionará este beneficio? Foto: Foto generada con IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A partir de hoy, las personas con discapacidad podrán optar por presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el colectivo o asociarlo directamente a su tarjeta SUBE para viajar gratis junto a un acompañante, siempre y cuando se encuentre el documento “en plena vigencia”.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación, comandada por Mariano Plencovich, aseguraron que el objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude.

En la misma línea, indicaron que todas las empresas de transporte “deberán aceptar” tanto el certificado en mano como la acreditación del beneficio a través de la SUBE y que, ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos “no previstos en la normativa”, se podrán realizar las denuncias correspondientes.

Uno de los objetivos principales de la medida es resguardar la información personal de las personas con discapacidad. Foto: Foto generada con IA

¿Cómo funcionará este beneficio?

Las personas con discapacidad que quieran acceder a este beneficio deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y vincular el Certificado Único de Discapacidad a ella a través de la plataforma oficial. Sin embargo, aquellos que acceden al beneficio podrán continuar haciéndolo en formato físico.

Contenido Recomendado

Tras el aumento del pasaje de colectivos, de cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026

Tras el aumento del pasaje de colectivos, de cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026

Aumentaron los colectivos:cuánto sale el boleto mínimo en el AMBA a partir de hoy

Aumentaron los colectivos: cuánto sale el boleto mínimo en el AMBA a partir de hoy

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

“La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos. En consecuencia, cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio podrá dar lugar a las sanciones correspondientes”, concluyeron en el comunicado oficial.

Los acompañantes de personas con discapacidad obtendrán el mismo beneficio del 100% de descuento. Foto: Web SUBE

Paso a paso: cómo acceder al beneficio con tarjeta SUBE

  1. Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
  2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
  3. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
  4. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; utilizar la aplicación SUBE en la opción “Acreditá o consultá saldo” y dentro de “Ver Saldo” apoyar la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC); y la última opción es activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

  1. Informar al conductor el destino del viaje.
  2. Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

  1. Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).
  2. Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

Luego de informar al conductor el destino del viaje, con sólo apoyar la SUBE se acredita el beneficio de manera automática. Foto: Argentina.gob.ar

Un cambio que apunta a la inclusión cotidiana

Más allá de los aspectos técnicos, la iniciativa refleja un cambio de enfoque: pasar de un sistema de control a uno de reconocimiento automático de derechos. Para las personas con discapacidad, esto implica no solo viajar gratis, sino hacerlo con mayor autonomía, dignidad y sin explicaciones repetidas.

Si el sistema se implementa según lo previsto, la SUBE gratis integrada podría convertirse en una de las medidas más concretas en materia de accesibilidad cotidiana. No crea un beneficio nuevo, pero sí elimina una barrera real, esa que muchas veces no figura en las normas, pero se siente en cada viaje.

SUBECertificado Único de Discapacidad (CUD)Transporte público
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Aumento en las pensiones por discapacidad:cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

    Aumento en las pensiones por discapacidad: cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

  2. Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

    Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

  3. ANSES:quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

    ANSES: quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

  4. Calendario de pagos ANSES después del feriado:quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

    Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

  5. Privatización de la Hidrovía:Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años

    Privatización de la Hidrovía: Jan De Nul ganó la licitación y operará la ruta fluvial por los próximos 25 años
Lo último
También podría interesarte
Política

“Si sos trapito, te meto preso”:la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

“Si sos trapito, te meto preso”: la dura advertencia de Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

Milei prepara su desembarco en Rosario para el acto del Día de la Bandera:la agenda oficial del presidente con todo su Gabinete

Chau a la histórica biblioteca de Casa Rosada:los motivos detrás de la decisión de Karina Milei

Con un innovador mensaje, más de 3.500 chicos de Ezeiza prometieron lealtad a la Bandera

Economía

Es oficial:desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Es oficial: desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

Aumento en las pensiones por discapacidad:cuánto pasarán a cobrar a partir de junio 2026

ANSES:quién cobra hoy viernes 19 de junio de 2026 y cómo consultar el pago

MSCI le cierra la puerta a la Argentina:seguirá como “mercado independiente” y crece la inquietud en el mercado

Internacionales

Estrecho de Ormuz:el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Estrecho de Ormuz: el tránsito de buques se dispara tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en el Líbano

Cuba aprobó un paquete de reformas en medio de la presión de EE.UU.:apertura de la economía al sector privado e inversión extranjera

Insólito:una isla caribeña que desaparece bajo el agua amplía el territorio marítimo de un país de América Latina