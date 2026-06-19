Es oficial: desde hoy las personas con discapacidad podrán vincular el CUD a la SUBE, paso a paso para acceder al beneficio

¿Cómo funcionará este beneficio? Foto: Foto generada con IA

A partir de hoy, las personas con discapacidad podrán optar por presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el colectivo o asociarlo directamente a su tarjeta SUBE para viajar gratis junto a un acompañante, siempre y cuando se encuentre el documento “en plena vigencia”.

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación, comandada por Mariano Plencovich, aseguraron que el objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude.

En la misma línea, indicaron que todas las empresas de transporte “deberán aceptar” tanto el certificado en mano como la acreditación del beneficio a través de la SUBE y que, ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos “no previstos en la normativa”, se podrán realizar las denuncias correspondientes.

Uno de los objetivos principales de la medida es resguardar la información personal de las personas con discapacidad. Foto: Foto generada con IA

¿Cómo funcionará este beneficio?

Las personas con discapacidad que quieran acceder a este beneficio deberán registrar una tarjeta SUBE a su nombre y vincular el Certificado Único de Discapacidad a ella a través de la plataforma oficial. Sin embargo, aquellos que acceden al beneficio podrán continuar haciéndolo en formato físico.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

“La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos. En consecuencia, cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio podrá dar lugar a las sanciones correspondientes”, concluyeron en el comunicado oficial.

Los acompañantes de personas con discapacidad obtendrán el mismo beneficio del 100% de descuento. Foto: Web SUBE

Paso a paso: cómo acceder al beneficio con tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE . Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; utilizar la aplicación SUBE en la opción “Acreditá o consultá saldo” y dentro de “Ver Saldo” apoyar la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC); y la última opción es activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

Informar al conductor el destino del viaje. Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in). Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

En todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

Luego de informar al conductor el destino del viaje, con sólo apoyar la SUBE se acredita el beneficio de manera automática. Foto: Argentina.gob.ar

Un cambio que apunta a la inclusión cotidiana

Más allá de los aspectos técnicos, la iniciativa refleja un cambio de enfoque: pasar de un sistema de control a uno de reconocimiento automático de derechos. Para las personas con discapacidad, esto implica no solo viajar gratis, sino hacerlo con mayor autonomía, dignidad y sin explicaciones repetidas.

Si el sistema se implementa según lo previsto, la SUBE gratis integrada podría convertirse en una de las medidas más concretas en materia de accesibilidad cotidiana. No crea un beneficio nuevo, pero sí elimina una barrera real, esa que muchas veces no figura en las normas, pero se siente en cada viaje.