comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 08 de agosto de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Capricornio está regido por Saturno. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Granate. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 08 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Los silencios son los principales artífices de la destrucción de una pareja saludable. No le des cabida alguna en tu relación.

Salud y energía de Capricornio este día 08 de agosto de 2026

Evita enfrentamientos innecesarios con personas que sabes no tienen idea algunos de cómo comportarse en la sociedad. No vale la pena.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Ciertos comentarios tuyos generarán gran revuelo y tensión en tu ambiente laboral en el día de hoy. Precaución.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

Capricorniohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse