Guía para ahorrar en los regalos para el Día del Niño: hay descuentos de hasta 40% y 18 cuotas sin interés en estos comercios

Día del Niño: promociones y ofertas para aprovechar con bancos públicos Foto: Imagen Ilustrativa

Se acerca el Día del Niño y las familias ya se encuentran organizando los preparativos para pasar una jornada al aire libre o realizando diferentes actividades culturales en distintos puntos del país. Por otra parte, supermercados y jugueterías especializadas lanzaron diversas ofertas y promociones para el fin de semana del 16 de agosto con el objetivo de captar más compradores en medio de una importante baja del consumo.

En este sentido, hipermercados como Carrefour y Coto ya han informado sobre beneficios disponibles para aprovechar en el marco del Día de la Niñez y así también posicionarse de manera competitiva frente a las plataformas de compra internacional que vienen creciendo aceleradamente como es el caso de Temu y Shein.

Supermercados: qué promociones y cuotas ofrecen Carrefour y Coto

Los supermercados poseen diferentes opciones de compra y descuentos realmente útiles para el Día del Niño. Coto, por ejemplo, acordó cuotas de 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas del Banco Columbia. Esta promoción es para compras de juegos de mesa y juguetes generales.

Coto y Carrefour ofrecen cuotas sin interés. Foto: Imagen Ilustrativa

En tanto, Carrefour ofrece 18 cuotas sin interés en productos tecnológicos y videojuegos. Actualmente, los precios de tablets y consolas oscilan los 95 mil y 160 mil pesos.

El supermercado de origen francés también da la posibilidad a los compradores de acceder a 12 cuotas fijas con un 10% de descuento más para la venta de bicicletas. Aquellos interesados en monopatines o en skates, el beneficio es aún mayor alcanzando hasta el 40%.

Jugueterías especializadas: hasta 30% de reintegro con Banco Provincia, Nación y Ciudad

Por otro lado, jugueterías especializadas como El Mundo del Juguete, Cachavacha y Kinderland cuentan con promociones de Bancos Públicos sumamente atractivas para los consumidores. Las entidades financieras elegidas para los descuentos son Banco Ciudad, Banco Provincia y Banco Nación.

Los clientes de estos bancos pueden acceder a reintegros de hasta 30%. Además, se ofrecen 3 a 6 cuotas sin interés para comprar todo tipo de juguetes en los locales mencionados.

El Mundo del Juguete, Cachavacha y Kinderland ofrecen importantes descuentos. Foto: Imagen Ilustrativa

El canal mayorista y Once: cómo ahorrar entre un 30% y un 50% en compras directas

Con el congelamiento de salarios y una economía del consumo en crisis, locales del circuito comercial del barrio porteño de Once se preparan para el Día de la Niñez con ofertas también muy accesibles para las familias.

En este caso, se ofrecen productos y artículos de la industria del juguete a precios 50% más baratos que en los negocios tradicionales. Además, a esta importante baja de los valores de lista se suma el hecho de que los comerciantes ofrecen descuentos adicionales comprando con efectivo o transferencia.

El avance de Temu y Shein: el impacto del e-commerce transfronterizo en las ventas

La disminución de las ventas es un hecho en diferentes industrias, incluidas, la del juguete. De hecho, la directivos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete se mostraron preocupados por el aumento de las compras en plataformas internacionales de e-commerce como Temu y Shein que han acaparado la atención debido a su diversa oferta de productos importados.

Temu. Foto: REUTERS

La puesta en marcha de promociones y descuentos en supermercados y jugueterías tradicionales tiene como objetivo volver a atraer a los consumidores a estos canales de venta.

La advertencia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete sobre las importaciones

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, actualmente el 40% de los productos disponibles en el mercado son importados, algo que presenta un desafío adicional a las pequeñas y medianas empresas nacionales que se dedican a la fabricación de juguetes.

Actualmente el 40% de los productos del juguete son importados. Foto: Pixabay.

Lo que sugieren para esta jornada, entonces, es comparar precios y buscar las mejores ofertas, ya que en algunos casos pueden acceder a descuentos de hasta el 50%.