Nafta y gasoil: cómo ahorrar hasta $100.000 en agosto con descuentos de YPF, Shell, Axion y bancos

Descuentos en combustibles. Foto: NA

Los aumentos en los precios de la nafta y el gasoil siguen impactando en el bolsillo de los conductores argentinos. Sin embargo, durante agosto de 2026 hay distintas promociones con tarjetas, aplicaciones y programas de beneficios que permiten conseguir reintegros de hasta 30% y, en algunos casos, ahorrar hasta $100.000 durante el mes.

Las ofertas varían según la estación de servicio, el banco, el medio de pago y el día de la semana. Por eso, conocer los topes y las condiciones resulta clave para aprovecharlas al máximo.

YPF: descuentos con App YPF, bancos y tarjetas

Los socios de Serviclub que paguen mediante la App YPF tienen 6% de ahorro todos los días entre las 0 y las 6, sin tope. Además, existe un 3% adicional por autodespacho, también sin límite, acumulable con el beneficio nocturno.

Descuentos en YPF. Foto: YPF Energía Argentina

Los socios del ACA obtienen 5% todos los días, con un tope mensual de $18.000 en estaciones adheridas.

También hay promociones bancarias. Banco Macro ofrece los miércoles 20% con MODO y crédito Visa, con un tope de $15.000 mensuales, mientras que clientes Selecta pueden alcanzar 30% y $20.000 de reintegro.

Banco Nación brinda los viernes 20% con MODO BNA+, hasta $10.000 mensuales. ICBC ofrece 15% los martes, con un límite de $15.000, y Santander tiene 15% los jueves para clientes adheridos a Sorpresa, hasta $20.000.

Shell: beneficios con Shell Box

Shell ofrece los miércoles 10% en combustibles V-Power mediante Shell Box, con un tope semanal de $4.500.

Con Tarjeta 365, de lunes a viernes hay 10% en V-Power, hasta $4.500 por semana, y 5% en nafta súper, con un máximo de $2.000 semanales.

Descuentos en Shell.

Banco Nación ofrece los viernes 25%, hasta $13.000 mensuales. Banco Ciudad, los domingos, brinda 10% con un tope de $10.000, mientras que Supervielle ofrece el mismo porcentaje ese día.

Axion Energy: descuentos con la app ON

La aplicación ON permite acceder los lunes y viernes a 10% de descuento en combustibles Quantium. El tope mensual depende del nivel del usuario y llega hasta $12.000.

También hay 5% todos los días en nafta súper, para cargas de al menos 25 litros, con un límite semanal de $10.000.

Brubank ofrece los viernes, sábados y domingos 20% para clientes Plus, con hasta $4.000 por carga. Los clientes Ultra pueden acceder a 30% todos los días, con un máximo de $6.000 por compra y $30.000 mensuales.

Puma Energy: descuentos y vouchers

Puma Energy ofrece durante agosto 10% todos los miércoles en nafta súper, Premium e Ion Diesel, hasta 50 litros diarios, mediante la aplicación Puma Pris.

Además, los puntos acumulados con cada carga pueden canjearse por vouchers de descuento de hasta $30.000.

Personal Pay ofrece los sábados 10%, hasta $4.000 por compra, mientras que Mercado Pago brinda los fines de semana 10% para nuevos usuarios que cumplan las condiciones de la promoción.

Otras promociones para ahorrar en combustible

Algunas de las mejores opciones no dependen de una bandera específica. Banco BBVA ofrece a determinados clientes 20% todos los días, con crédito Visa Signature y pago sin contacto, con un tope mensual compartido de hasta $100.000 entre combustibles y supermercados.

Banco Credicoop brinda los viernes 15%, hasta $4.500 semanales, o 20% para clientes con cuenta sueldo, con un máximo de $6.000 por semana.

Descuentos bancarios para cargar combustible. Foto: Foto generada con IA

Mercado Pago ofrece 10% los martes y jueves en Gulf, hasta $7.000 por compra, y 10% los miércoles en Dapsa, con un tope de $5.000.

Naranja X brinda los sábados y domingos 10% en Gulf, hasta $3.000 por operación. Banco Patagonia ofrece los jueves hasta 25% para determinados clientes, mientras que Banco Columbia dará los viernes 20% en combustibles de todas las marcas, con un tope mensual de $16.000.

Por último, MODO ofrece hasta el 14 de agosto 15% sin tope los jueves en Wico Combustibles, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

La clave para maximizar el ahorro es combinar, cuando las condiciones lo permiten, los descuentos de la estación con los beneficios del banco o la billetera utilizada, y revisar siempre los topes antes de cargar combustible.