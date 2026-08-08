La argentina detenida por ICE recibió libertad bajo fianza: qué pasará ahora con su caso en Estados Unidos

La Justicia le concedió a Ileana Lick la libertad bajo fianza Foto: Facebook / Ileana Lick

Después de varias semanas de incertidumbre, Iliana Noeli Lick, la argentina que había sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, recibió una noticia clave para su situación personal y judicial: un juez le concedió la libertad bajo fianza.

La medida fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, quien explicó que la fianza fue fijada en US$10.000. Aunque la decisión fue recibida como un enorme alivio por su entorno, todavía no significa que la joven ya haya recuperado plenamente su libertad ni que su caso migratorio esté cerrado.

Según explicaron sus allegados, aún deben completarse trámites administrativos y logísticos antes de que Iliana pueda abandonar el centro de detención en el que permanece bajo custodia. Por eso, su salida no será automática, aunque la resolución judicial representa un paso fundamental en medio de un proceso que generó gran preocupación entre familiares, amigos y la comunidad argentina.

Quién es Iliana Lick y por qué fue detenida por ICE

Iliana Lick tiene 30 años y vivía en Estados Unidos desde hacía aproximadamente dos años. De acuerdo con la información difundida por su entorno, la joven residía en Filadelfia junto a su pareja y trabajaba como niñera, una actividad que le permitió construir vínculos cercanos con distintas familias.

Iliana Noeli Lick, la argentina arrestada en Filadelfia. Foto: Instagram/iliana.lick

El caso tomó relevancia pública porque la detención ocurrió el 11 de julio, en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando Iliana se disponía a viajar hacia Kansas City para asistir a un partido de la Selección argentina durante el Mundial 2026.

Según relató su novio, él la había acompañado hasta el aeropuerto y, poco después, recibió una llamada inesperada. Del otro lado, Iliana le contó entre lágrimas que había sido arrestada por agentes migratorios.

Desde entonces, su situación despertó una fuerte movilización en redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos impulsaron una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir gastos legales y una eventual fianza.

La fianza de US$10.000 no cierra el proceso migratorio

Aunque la noticia de la libertad bajo fianza fue celebrada por su círculo íntimo, el caso de Iliana Lick continúa abierto. La decisión del juez permite que pueda transitar el proceso fuera de un centro de detención, pero no resuelve de manera definitiva su permanencia en Estados Unidos.

Este punto fue destacado por su pareja, quien aclaró que la joven todavía debe seguir enfrentando su expediente migratorio. En otras palabras, la fianza no equivale a una regularización migratoria, sino a una autorización para esperar las próximas definiciones judiciales fuera de custodia.

Iliana Noeli Lick, la argentina arrestada en Filadelfia, junto a Steven Melchiorre. Foto: Instagram/steven.melchi

De acuerdo con lo informado por medios que siguen el caso, Iliana había ingresado a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la joven habría excedido el tiempo autorizado por su visa y remarcó que una solicitud pendiente o una autorización laboral no otorgan, por sí mismas, estatus migratorio legal.

El mensaje de alivio de su novio tras semanas de angustia

Steven Melchiorre calificó la decisión judicial como una noticia “muy alentadora” después de semanas marcadas por la incertidumbre, las demoras y la frustración. Además, agradeció el apoyo recibido por parte de quienes compartieron la historia, realizaron donaciones o se comunicaron con organizaciones para acompañar el caso.

El joven remarcó que Iliana aún no está en casa, pero aseguró que están haciendo todo lo posible para completar cuanto antes los pasos necesarios para concretar su salida. Para su entorno, la resolución representa un avance emocional y legal muy importante, especialmente después de días en los que no estaba claro cuándo podría volver a reencontrarse con sus seres queridos.

La campaña de apoyo también buscó visibilizar el impacto humano detrás del expediente migratorio. Quienes conocen a Iliana destacaron su vida cotidiana en Filadelfia, su trabajo como cuidadora de niños y el vínculo que había formado con la comunidad local.