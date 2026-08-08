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Parece un pueblo de Alemania, pero está en Córdoba: el rincón argentino con casas alpinas, cerveza artesanal y una historia increíble

A menos de 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano combina paisajes serranos, arquitectura centroeuropea, fiestas populares y un pasado fascinante que todavía se respira en sus calles.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Villa General Belgrano
Villa General Belgrano Foto: Instagram @martin_recorre
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Hay lugares que no necesitan demasiada presentación: basta con caminar unas cuadras para entender por qué se vuelven inolvidables. Villa General Belgrano es uno de ellos. Entre techos inclinados, balcones de madera, jardines floridos, aromas a chocolate caliente y cervecerías artesanales, este pueblo cordobés parece transportado desde una postal de Alemania, aunque está en pleno Valle de Calamuchita, rodeado de sierras, arroyos y caminos verdes.

Su encanto no está solamente en la estética alpina, sino en una historia que mezcla inmigración, trabajo comunitario, turismo, gastronomía y tradiciones que lograron convertirse en identidad. Hoy, Villa General Belgrano es uno de los destinos más elegidos de Córdoba y un clásico para escapadas durante todo el año.

El pueblo cordobés que parece de Alemania y nació como una colonia en las sierras

Antes de convertirse en una postal turística, la zona era conocida como El Sauce y estaba habitada por familias criollas dedicadas a tareas agrícolas y ganaderas. A fines de la década de 1920, el alemán Paul Friedrich Heintze llegó al lugar con la idea de desarrollar cooperativas agrícolas y forestar al estilo de su país de origen.

Villa General Belgrano. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

La llegada de las primeras familias europeas fue clave. Hacia 1931 arribaron los primeros grupos atraídos por el clima, el paisaje serrano y la posibilidad de construir una nueva vida en la Argentina. El 11 de octubre de 1932 quedó establecido como fecha fundacional del pueblo.

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De El Sauce a Villa General Belgrano: cómo se construyó su identidad alpina

El proyecto agrícola inicial no tuvo el éxito esperado. Las heladas, la falta de agua para riego y las plagas complicaron los cultivos, por lo que los vecinos comenzaron a buscar nuevas formas de subsistencia.

El turismo apareció casi de manera natural: alumnos, docentes y familias de escuelas alemanas de Buenos Aires empezaron a viajar a la zona para pasar sus vacaciones, atraídos por la cocina casera, la hospitalidad y el paisaje.

Así nació una de las claves del destino: la mezcla entre tradición europea y calidez serrana. Las casas con techos a dos aguas, la utilización de madera y piedra, los carteles tallados y las flores en balcones terminaron dándole a la villa una estética inconfundible.

La huella del Graf Spee y un capítulo inesperado de la Segunda Guerra Mundial

Uno de los episodios más llamativos de la historia local está vinculado con el acorazado alemán Admiral Graf Spee. Tras la Batalla del Río de la Plata, en diciembre de 1939, parte de sus tripulantes llegó a la Argentina y algunos marineros terminaron instalándose en la zona de Calamuchita.

La fiesta de la Cerveza mas importante Argentina se celebra en Villa General Belgrano. Instagram.
La fiesta de la Cerveza mas importante Argentina se celebra en Villa General Belgrano. Instagram.

Con el tiempo, varios de ellos aportaron sus oficios, conocimientos técnicos y mano de obra al crecimiento del pueblo. Este capítulo dejó una huella particular en Villa General Belgrano y reforzó ciertos rasgos culturales, laborales y arquitectónicos que todavía forman parte del relato histórico del lugar.

La Oktoberfest argentina: la fiesta que puso a Villa General Belgrano en el mapa

Si hay una celebración que identifica al pueblo es la Fiesta Nacional de la Cerveza, conocida popularmente como la Oktoberfest argentina. Con música, danzas, gastronomía, desfiles con trajes típicos y el tradicional espiche, la fiesta se transformó en un emblema cultural y turístico.

Cada edición reúne visitantes de todo el país y convierte a Villa General Belgrano en uno de los puntos más convocantes de Córdoba durante octubre.

Chocolate, masas vienesas y sabores serranos: el otro atractivo del pueblo

Villa General Belgrano no vive solamente de la cerveza. Durante el año también se celebran la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, en Semana Santa, y la Fiesta del Chocolate Alpino, durante las vacaciones de invierno.

Uno de los destinos más encantadores del país
Villa General Belgrano Foto: Instagram @martin_recorre

Entre los sabores más buscados aparecen el strudel, las tortas alemanas, los chocolates, los embutidos, las cervezas artesanales y los platos centroeuropeos. La combinación entre cocina, paisaje y arquitectura convierte cada recorrido por el centro en una experiencia sensorial.

Qué hacer en Villa General Belgrano más allá del centro

Además de caminar por sus calles principales, los visitantes pueden recorrer el Paseo de los Arroyos, subir al Cerro de la Virgen, visitar miradores, hacer caminatas por senderos serranos o sumarse a propuestas culturales y gastronómicas.

También es una buena base para conocer otros puntos del Valle de Calamuchita, como Santa Rosa de Calamuchita, Los Reartes, La Cumbrecita y Villa Alpina.

TurismoHistoriaVilla General Belgrano
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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