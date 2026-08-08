Reino Unido prepara un contrato millonario para sostener su flota militar en Malvinas

Vehículos británicos en las Islas Malvinas. Foto: Web.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido avanza con un nuevo proceso de contratación para garantizar el mantenimiento y abastecimiento de la flota de vehículos utilizada por las fuerzas británicas desplegadas en las Islas Malvinas y la isla Ascensión. El acuerdo contempla repuestos, motores, lubricantes, herramientas y asistencia técnica, con un valor estimado de 1,725 millones de libras esterlinas y opciones de extensión hasta julio de 2031.

Un contrato para sostener la flota británica

La documentación oficial establece que el futuro acuerdo tendrá inicialmente una duración de tres años, desde agosto de 2026 hasta julio de 2029. Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico contempla extensiones que podrían prolongar la contratación hasta el 31 de julio de 2031.

Presencia británica en Malvinas. Foto: Web.

Por el momento, el proceso se encuentra en una etapa de consulta y planificación del mercado, por lo que todavía no existe una empresa adjudicataria. El objetivo es conocer las capacidades de potenciales proveedores y garantizar un suministro constante para las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI).

El contrato estará orientado principalmente al sostenimiento de la denominada “white fleet”, compuesta por vehículos ligeros, pesados, especializados y eléctricos empleados en distintos sectores del dispositivo británico.

Entre los fabricantes mencionados aparecen INEOS, Ford, KIA, Mercedes, Nissan, Maxus y Yutong, aunque la documentación aclara que la lista no es exhaustiva.

Repuestos y asistencia técnica para las fuerzas británicas

El acuerdo no contempla únicamente el suministro de piezas. Londres también busca garantizar la disponibilidad de especialistas técnicos capaces de brindar asistencia a las BFSAI para realizar diagnósticos y resolver problemas vinculados con los vehículos.

El requerimiento incluye repuestos mecánicos, componentes para automóviles y camionetas, piezas para vehículos de carga, motores, aceites, lubricantes, accesorios y herramientas especializadas.

La convocatoria adquiere especial relevancia por las condiciones geográficas en las que opera esta flota. El propio Ministerio de Defensa británico destaca las dificultades asociadas al mantenimiento de vehículos en entornos remotos, donde la distancia respecto de los principales centros logísticos puede afectar los tiempos de reposición.

Malvinas y Ascensión, conectadas por la logística militar

Uno de los aspectos destacados del proceso es que las zonas de entrega contemplan tanto las Islas Malvinas como Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.

La inclusión de Ascensión refleja el papel estratégico que cumple la isla dentro de la estructura logística británica en el Atlántico Sur. El territorio funciona como un punto de conexión para el transporte de personal, equipamiento y suministros hacia las Malvinas.

El nuevo contrato muestra que esa conexión abarca también tareas de mantenimiento cotidiano y sostenimiento de la flota terrestre.

La infraestructura británica en las Islas Malvinas

El proceso de contratación se suma a una estructura logística más amplia destinada a sostener la presencia militar británica en el archipiélago.

La presencia del Reino Unido en las Malvinas. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las BFSAI reúnen capacidades terrestres, aéreas, navales y logísticas, entre ellas aeronaves Eurofighter Typhoon, sistemas de defensa aérea, radares, transporte y diferentes unidades de apoyo.

En este contexto, el mantenimiento de los vehículos constituye una pieza más de una red logística que permite al Reino Unido mantener de forma permanente sus fuerzas desplegadas en las Islas Malvinas, a miles de kilómetros de su territorio continental.