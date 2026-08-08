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Estados Unidos desarticuló una red de empresas fantasma que le permitía a Irán lavar cientos de millones de dólares

La operación, encabezada por el Departamento del Tesoro estadounidense, neutralizó un entramado de casas de cambio y empresas fantasma que permitía al régimen de Teherán lavar ingresos petroleros y evadir las sanciones internacionales.

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Donald Trump tras un ataque a Irán
Donald Trump tras un ataque a Irán Foto: via REUTERS
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desmanteló una red de casas de cambio y empresas fantasma que le permitía al régimen de Irán mover cientos de millones de dólares dentro del sistema financiero internacional, en clara violación de las sanciones vigentes. El procedimiento fue anunciado por el portavoz Thomas “Tommy” Pigott, quien detalló que las estructuras desarticuladas funcionaban como conducto para que Teherán accediera a divisas provenientes de la venta de petróleo.

La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo el amparo del Decreto Ejecutivo 13902, herramienta legal que autoriza la aplicación de sanciones a actores que operen en los sectores financiero y petrolero iraníes. “Aquellos que ayuden a Irán a evadir sanciones enfrentarán consecuencias graves”, enfatizó Pigott a través de un comunicado oficial.

A través de intermediarios que operaban como fachada, el régimen lograba blanquear y repatriar capitales sin dejar trazabilidad en el circuito bancario formal. Se trató del octavo operativo contra el sistema bancario en la sombra iraní en lo que va del 2026.

Lo hizo durante una reunión con periodistas en el Despacho Oval.
Donald Trump, advirtió que las negociaciones en curso con Irán representan la “última oportunidad” para que un “buen” acuerdo. Foto: REUTERS

Los detalles del operativo de EEUU contra las empresas fantasma de Irán

El operativo concretado este viernes 7 de agosto representó la octava acción ejecutada por la OFAC en 2026 para desarticular el denominado “aparato bancario en la sombra” de Irán. La ofensiva responde al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2 (NSPM-2), que instruye al gobierno estadounidense a ahogar financieramente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para recortar el sustento de sus actividades en la región.

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Donald Trump brinda una rueda de prensa en Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El cerco económico sobre Teherán viene registrando una progresiva intensificación. Entre las medidas recientes dispuestas por la OFAC, figuran:

  • Inmovilización de criptoactivos: congelamiento de aproximadamente 474 millones de dólares en activos digitales vinculados al Banco Central de Irán a través de la red TRON.
  • Sanciones a exchanges: designación de cuatro plataformas digitales iraníes (Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex).
  • Bloqueo a la vía marítima: sanciones contra empresas navieras que operan en el estrecho de Ormuz y aceptan pagos en Bitcoin.

Desde el Departamento de Estado remarcaron que “la mala gestión económica y la corrupción del régimen se vuelven cada vez más evidentes para el pueblo iraní” y aseguraron que Estados unidos continuará coordinando acciones con aliados internacionales para cerrar cualquier vía de financiamiento destinada al apoyo del terrorismo o al desarrollo militar.

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