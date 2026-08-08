El Gobierno adelantó la llegada de seis nuevos cazas F-16 a la Argentina: cuándo arriban y cómo será el operativo

Llegan los aviones F-16 a la Argentina. Foto: Lockheed Martin

El Gobierno confirmó que seis nuevos cazas F-16 llegarán a la Argentina durante la segunda quincena de septiembre, como parte del proceso de incorporación de 24 aeronaves destinadas a fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). El anuncio fue realizado por el vocero oficial Adrián Ravier, quien también detalló parte de la logística prevista para el traslado de los aviones desde Dinamarca.

La nueva tanda estará integrada por dos F-16BM biplaza y cuatro F-16AM monoplaza. Estas unidades se sumarán a los seis aviones que arribaron al país en diciembre y permitirán avanzar en el programa de modernización de la aviación de combate argentina.

Pilotos argentinos en los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

Cuándo llegan los nuevos F-16

Según explicó Ravier, la llegada de los seis cazas estaba prevista inicialmente para diciembre de 2026, pero fue adelantada para la segunda mitad de septiembre. El objetivo del Gobierno es completar progresivamente la incorporación de las 24 unidades F-16 adquiridas a Dinamarca, con la previsión de contar con toda la flota operativa hacia fines de 2027.

Los aviones tienen capacidad de interceptación supersónica, una característica que permitirá ampliar la capacidad de respuesta de la FAA frente a eventuales amenazas y mejorar la vigilancia del espacio aéreo argentino.

El adelanto del cronograma también está relacionado con los avances alcanzados por los pilotos argentinos dentro del programa Peace Condor, que contempla su capacitación para operar los F-16. La certificación de los primeros aviadores permitirá reducir paulatinamente la dependencia de tripulaciones extranjeras.

Cómo será el traslado de los cazas F-16

Los nuevos F-16 realizarán un vuelo ferry de más de 13.000 kilómetros desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, hasta la Argentina. La operación requerirá varias escalas técnicas y una importante coordinación logística internacional.

La primera parada será en Zaragoza, España, donde se realizarán tareas de reabastecimiento, controles técnicos y descanso de las tripulaciones. También existe la posibilidad de una escala adicional en las Islas Canarias antes de iniciar el cruce del Atlántico.

Posteriormente, los cazas volarán hacia Natal, Brasil, en el noreste del país. Desde allí realizarán el último tramo antes de ingresar al espacio aéreo argentino.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Apoyo aéreo durante el cruce del Atlántico

Para completar los tramos de mayor distancia, los F-16 contarán con el respaldo de un KC-135R Stratotanker, que permitirá realizar reabastecimiento de combustible en vuelo mediante el sistema de pértiga rígida.

A su vez, la Fuerza Aérea Argentina desplegará un operativo logístico propio con aviones C-130 Hércules y un Boeing 737, encargados de transportar repuestos, herramientas, insumos y personal técnico.

Los nuevos cazas serán recibidos inicialmente en Río Cuarto, Córdoba, donde el Área Material cuenta con las capacidades necesarias para brindar asistencia técnica y mantenimiento a las aeronaves antes de su incorporación al esquema operativo de la FAA.