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Qué es la Ley de Manejo del Fuego y por qué el Gobierno debió retirar el capítulo en la Cámara de Senadores

Tras perder el respaldo de bloques dialoguistas durante el debate en particular, el oficialismo dio marcha atrás con las modificaciones que eliminaban los plazos de protección sobre terrenos incendiados. En qué consistía la reforma impulsada dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y por qué generó rechazo en la Cámara Alta.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Incendios en Chubut.
Incendios en Chubut. Foto: REUTERS
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El Gobierno nacional sufrió un significativo revés legislativo en el Senado al verse obligado a retirar el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió media sanción. La estrategia legislativa no logró contener la fuga de votos en los bloques dialoguistas y aunque el oficialismo logró aprobar la iniciativa en general con el apoyo de sectores aliados, durante la votación en particular perdió las mayorías necesarias para sostener los artículos más polémicos.

El foco de la controversia estuvo centrado en las modificaciones planteadas sobre los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del marco normativo ambiental. La propuesta oficialista buscaba eliminar las restricciones temporales vigentes que impiden alterar el destino de los inmuebles y terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales o rurales.

La sesión podría terminar a las diez de la noche
Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

Ley de Manejo del Fuego: las restricciones vigentes y el cambio que buscaba el oficialismo en el Senado

La legislación de la Ley de Manejo del Fuego actual establece prohibiciones estrictas con el fin de evitar que los incendios intencionales o accidentales sean utilizados como un mecanismo para habilitar la especulación inmobiliaria o el cambio de uso del suelo.

Las restricciones de la normativa protegen los terrenos bajo los siguientes plazos:

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  • Bosques nativos, humedales y áreas protegidas: prohibición de cambiar el destino del suelo o desarrollar emprendimientos por un plazo de 60 años.
  • Zonas agropecuarias, praderas y áreas periurbanas: restricción de uso por un periodo de 30 años.
Incendios en Chubut
Qué dice la Ley de Manejo del Fuego promulgada en 2013. Foto: Greenpeace

El objetivo de estas disposiciones radica en desincentivar la quema de vegetación como paso previo a procesos de urbanización, loteos o reconversión hacia actividades productivas no autorizadas.

La reforma redactada por el gobierno de Milei eliminaba de forma directa estos plazos de protección. Desde los sectores críticos y la oposición advirtieron que la aprobación del texto hubiese significado un severo retroceso en las herramientas preventivas de la política ambiental nacional, lo que terminó precipitando la falta de consensos en la Cámara de Senadores y obligó al oficialismo a retirar el capítulo completo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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