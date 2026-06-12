Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 12 de junio de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 12 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Encontrarás el camino a seguir para solucionar preocupaciones que te han tenido ansioso durante ya largo tiempo. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

La llamada de un antiguo amor despertará viejos fantasmas el día de hoy. No permitas que esta situación te confunda.

Salud y energía de Capricornio este día 12 de junio de 2026

No te exijas demasiado, podrías agotarte. Tus intenciones son buenas, pero podrías no encontrar tiempo para un proyecto, así que déjalo para más adelante.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Sabes qué quieres, define qué puedes y qué no. Cuida tu trato agresivo, o solamente conseguirás que los demás se opongan a tus deseos.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

Capricorniohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Quién ganará el Mundial?:las predicciones de los astrólogos para la Selección argentina

    ¿Quién ganará el Mundial?: las predicciones de los astrólogos para la Selección argentina
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Reforma laboral 2026: el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei celebró el dato de la inflación de mayo y destacó el trabajo de Luis Caputo

Economía

Fuerte baja del riesgo país en Argentina:cayó un 11,8% y quedó en 443

Fuerte baja del riesgo país en Argentina: cayó un 11,8% y quedó en 443

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Novedad en Anses:ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Internacionales

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días:cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días: cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Israel:miles de judíos ultraortodoxos bloquearon autopistas para rechazar el servicio militar obligatorio

Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos:investigan un problema en la calidad del aire