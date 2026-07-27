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Milei viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y afianzar los vínculos bilaterales con su gobierno

En la Casa Rosada consideran que la llegada de Fujimori abre una oportunidad para fortalecer la coordinación con un gobierno considerado afín en distintos aspectos de la agenda económica y de política exterior.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Javier Milei viaja a Perú para la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori.
Javier Milei viaja a Perú para la asunción de la presidenta electa Keiko Fujimori. Foto: EFE
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El presidente Javier Milei partirá este martes hacia Lima para participar de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, en una visita que combinará objetivos diplomáticos, institucionales y políticos.

El mandatario argentino estará presente en el acto de juramento de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá formalmente la conducción del país en el marco de las celebraciones por la Independencia peruana.

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú. Foto: Reuters (Angela Ponce) - NA

La ceremonia principal tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, donde Fujimori prestará juramento ante el Parlamento y dará inicio a una nueva etapa política en el país andino tras imponerse en el balotaje presidencial.

Javier Milei apuesta a fortalecer la relación bilateral con el nuevo gobierno de Perú

Desde el Gobierno argentino destacan que el viaje tiene como objetivo afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y profundizar una agenda común en materia institucional, económica y de cooperación regional.

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La visita también servirá para consolidar canales de diálogo entre ambos países en un momento de redefiniciones políticas en América Latina. En la Casa Rosada consideran que la llegada de Fujimori abre una oportunidad para fortalecer la coordinación con un gobierno considerado afín en distintos aspectos de la agenda económica y de política exterior.

La visita servirá para consolidar el diálogo entre ambos países en un momento de redefiniciones políticas. Foto: REUTERS

Con la asunción de la nueva presidenta, Perú iniciará una gestión que buscará poner el foco en la recuperación del orden institucional, reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, ejes que ocuparon un lugar central durante la campaña electoral.

La asunción de Keiko Fujimori reúne a líderes conservadores y liberales de la región

Más allá de la agenda bilateral, la presencia de Milei en Lima tendrá un fuerte componente político. El presidente busca consolidarse como una de las principales referencias de la derecha a nivel regional e internacional, en un contexto en el que una parte significativa de los gobiernos sudamericanos exhibe perfiles alineados con el liberalismo económico, el conservadurismo político o distintas variantes de la centroderecha.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como uno de los principales puntos de encuentro para mandatarios y dirigentes de ese espacio político en América Latina. Entre los asistentes confirmados figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa; el jefe de Estado panameño, José Raúl Mulino; el dirigente boliviano Rodrigo Paz; el presidente uruguayo Yamandú Orsi; el referente chileno José Antonio Kast; y el político hondureño Nasry Asfura.

Javier Milei busca consolidarse como una de las referencias de la derecha a nivel regional e internacional. Foto: REUTERS

En ese marco, el evento ofrecerá una plataforma de alto impacto político para que Milei profundice relaciones con otros líderes de la región y continúe proyectando su influencia fuera de las fronteras argentinas.

Así, la toma de posesión de Fujimori marcará el inicio de un nuevo capítulo en la política peruana y, al mismo tiempo, funcionará como una muestra del actual escenario latinoamericano, donde los espacios de centroderecha y derecha buscan fortalecer mecanismos de coordinación y construir una agenda común frente a los desafíos económicos, institucionales y de seguridad que enfrenta la región.

Javier MileiKeiko FujimoriPerú
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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