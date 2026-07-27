Crece la tensión diplomática: el ministro de Hacienda de Brasil llamó “payaso” a Javier Milei tras sus dichos sobre Lula da Silva

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, llamó “payaso” a Javier Milei. Foto: REUTERS

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, llamó “payaso” a Javier Milei, en respuesta a las declaraciones del presidente argentino contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo, durante el acto de lanzamiento como candidato a presidente de Flávio Bolsonaro.

En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. lo cual desató un conflicto diplomático a lo largo de los últimos días.

“El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica”, declaró Durigan en diálogo con Rádio Jornal.

Durante la misma entrevista, el ministro de Hacienda de Brasil admitió que la economía de su país afronta problemas: “No digo que todo esté resuelto. Las altas tasas de interés afectan a todos: agricultores, familias y empresas. Tengo que pagar intereses elevados para refinanciar la deuda; eso realmente me molesta”, apuntó.

Javier Milei apuntó contra Lula da Silva.

Las palabras de Milei que desataron la tensión con Brasil

Milei expresó en Brasil: “Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”.

Además, calificó a Lula como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro y criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula. “No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

La respuesta de Brasil

En respuesta a las declaraciones de Milei, el gobierno de Brasil llamó a consultas a Julio Bitelli, su embajador en la Argentina. La decisión fue tomada este domingo a través de la cancillería brasileña, a cargo de Mauro Vieira.

Además, convocó a Guillermo Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasilia, para que brinde explicaciones tras las declaraciones del presidente argentino Javier Milei hacia su par brasileño.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, expresa la nota difundida por la administración de Lula.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil transmitió su protesta y le pidió explicaciones al embajador de Argentina ante lo que calificó como “improperios emitidos por el presidente Javier Milei durante su visita privada a San Pablo”.

El texto oficial considera “especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”. Además, subrayó la gravedad de los hechos y la importancia de la relación bilateral.

Cabe resaltar que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, más allá de que desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las relaciones bilaterales nunca fueron fluidas.