Alerta por presunto brote de salmonella en Coronel Pringles: más de 40 vecinos afectados tras una venta solidaria de pollo

Alerta por presunto brote de salmonella en Coronel Pringles tras una venta solidaria de pollo y chorizos. Foto: Unsplash

Más de 40 vecinos de Coronel Pringles debieron recibir atención médica tras presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria luego de participar de una venta solidaria de pollo y chorizos realizada este domingo al mediodía en dicha ciudad del sudoeste bonaerense.

La actividad había sido organizada con fines benéficos para recaudar fondos destinados a colaborar con el tratamiento de salud de una bebé. Sin embargo, lo que comenzó como una jornada de ayuda comunitaria derivó horas más tarde en una situación de preocupación sanitaria que movilizó a las autoridades locales.

Investigan el origen de las intoxicaciones tras una colecta solidaria

Según trascendió, durante la tarde comenzaron a llegar numerosos vecinos a las guardias hospitalarias con cuadros de vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y otros trastornos gastrointestinales. La cantidad de consultas generó momentos de tensión en los centros de salud y encendió las alertas sobre un posible brote de salmonella relacionado con los alimentos comercializados durante el evento.

La cantidad de consultas generó tensión y encendió las alertas sobre un posible brote de salmonella. Foto: Unsplash

Ante la aparición de los casos, se activó el protocolo sanitario correspondiente para determinar el origen de las intoxicaciones y establecer si existe una relación directa con los productos consumidos. Las autoridades iniciaron una investigación epidemiológica y avanzaron con el relevamiento de información sobre la mercadería usada durante la jornada solidaria.

Coronel Pringles: analizan muestras de alimentos para confirmar la causa del brote

De acuerdo con lo informado por el diario La Nueva, los equipos de control lograron identificar el número de lote de los alimentos, su procedencia y recolectaron muestras tanto de productos elaborados como de materias primas utilizadas en estado crudo. Todo el material fue acondicionado y enviado a laboratorio para su análisis.

De momento, las causas exactas del episodio continúan bajo investigación. Aún se esperan los resultados de los coprocultivos y hemocultivos realizados a los pacientes afectados, estudios que serán determinantes para confirmar qué agente provocó las intoxicaciones que alcanzaron a casi medio centenar de personas.

Las autoridades iniciaron una investigación epidemiológica y avanzaron con el relevamiento de información. Foto: Unsplash

Mientras avanzan las pericias sanitarias, las autoridades mantienen el seguimiento de los casos y aguardan las conclusiones de laboratorio que permitirán esclarecer el origen del brote y definir si efectivamente se trató de un episodio de salmonella vinculado a los alimentos distribuidos durante la colecta benéfica.

¿Qué es la salmonella y cómo afecta al organismo?

La salmonella es una bacteria que puede causar una infección conocida como salmonelosis, una de las enfermedades transmitidas por alimentos más frecuentes en todo el mundo. La contaminación suele producirse por el consumo de alimentos crudos o mal cocidos, especialmente carnes, huevos, productos avícolas o alimentos que hayan estado en contacto con superficies contaminadas.

Origen y recomendaciones ante un brote de Salmonella. Foto: Télam

Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de la infección e incluyen diarrea, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal y malestar general. En la mayoría de los casos, la enfermedad se resuelve de manera espontánea en pocos días, aunque puede presentar complicaciones en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.