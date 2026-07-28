Santos vs. UCV: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Santos vs Universidad Central de Venezuela por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Santos y UCV por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Santos vs. UCV, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 28/07/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, ubicado en Santos.

¿Por dónde ver en vivo Santos vs. UCV, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Santos y UCV se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.