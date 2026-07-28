Santos vs. UCV: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Santos y UCV por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro de Santos. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Santos vs. UCV, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 28/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Urbano Caldeira da Vila Belmiro, ubicado en Santos.
¿Por dónde ver en vivo Santos vs. UCV, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Santos y UCV se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Santos vs. UCV, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Carlos Paul, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.